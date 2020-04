Siinä ei kauaa mennyt – ensimmäiset Valorant-huijarit jäivät kiinni

Valorant on ensimmäisen persoonan futuristinen räiskintäpeli, josta povataan suurta hittiä.

Valorantin ensimmäiset huijarit jäivät kiinni vain muutama päivä suljetun testivaiheen alkamisen jälkeen.

Kesällä julkaistavan Valorant-räiskintäpelin ensimmäinen testivaihe alkoi reilu viikko sitten, mutta ensimmäiset huijarit ovat jo jääneet kiinni. Asian vahvisti Twitterissä Valorant-julkaisija Riot Gamesin työntekijä Paul Chamberlain, joka vastaa pelin huijauksenestojärjestelmästä.

Entinen Call of Duty -ammattilainen Mark ”phantasy” Pinney latasi Twitteriin videon yhden huijarin pelaamisesta:

Entinen Counter-Strike-ammattilainen Andre ”nooky” Utesch puolestaan todisti tilannetta, jossa huijari sai bännit kesken ottelun. Tällöin peli keskeytetään ja syyksi kerrotaan jonkun pelaajan tekemä huijaus.

Pinneyn lataamalla videolla huijari käyttää aimbottia eli automaattitähtäystä sekä wallhackia, jolla näkee viholliset seinien lävitse. Uteschin mukaan hänen ottelussaan tavattu huijari käytti niin ikään ainakin automaattitähtäystä.

Riot on todennut useita kertoja Valorantin kehityksen aikana, että huijareita vastaan taisteleminen on heille äärimmäisen tärkeää. Pelin oma huijauksenestojärjestelmä tunnetaan nimellä Vanguard.

Valorant on tällä hetkellä suljetussa testivaiheessa, johon voi päästä mukaan katsomalla tiettyjä lähetyksiä Twitchissä. Kaikki innokkaat eivät ole halunneet kokeilla tuuriaan saada avainta, vaan päätyneet ostamaan tilin joltain toiselta. Tämä on kiellettyä, muistuttaa Riot, joka on ilmoittanut sulkevansa myydyt tilit.

Riot Gamesin räiskintäprojektin uskotaan nousevan myös merkittäväksi kilpapeliksi. Peliin ovat lähteneet jo tunnetut T1- ja Ninjas in Pyjamas -organisaatiot.