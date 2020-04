Pelasimme kohuttua Valorantia: Kasassa on suuren hitin ainekset

Valorant on tulevaisuuteen sijoittuva räiskintäpeli.

Valorant on jo testivaiheessa paremmin hiottu paketti kuin monet muut räiskintäpelit. Muutama asia kuitenkin mietityttää.

Ensimmäisen persoonan taktinen räiskintäpeli Valorant on ollut viimeisen viikon pelimaailman kuumin puheenaihe. Pelin takana on menestyspeli League of Legendsin julkaisija Riot Games.

Rohkeimmat ovat todenneet jo ainoastaan pc:lle julkaistavan Valorantin olevan Counter-Striken tappaja, sillä pelit kuuluvat samaan genreen ja yhtäläisyyksiä on paljon. Valorantista povataan suurta kilpapelihittiä.

Ilta-Sanomat pääsi pelaamaan tiistaina alkaneeseen suljettuun testivaiheeseen. Miltä peli maistuu yli 8000 tuntia Counter-Strikea pelanneelle?

Ensimmäiseksi on pakko todeta, että Valorant on jo ensimmäisen suljetun testivaiheen aikana todella hyvin hiottu paketti. Peli pyörii loistavasti ja erilaiset pienet jutut tilastojen esittämisestä asetuksiin ovat erinomaisesti toteutettuja.

Alussa pelaaja laitetaan juoksemaan läpi lyhyt tutoriaali, joka opettaa muutamassa minuutissa perusasiat ampumisesta erikoiskykyjen käyttöön. Pelaaja ei saa heti käyttöönsä kaikkia pelin hahmoluokkia, vaan ne pitää avata pelaamalla. Grindaaminen on kuitenkin miellyttävää, kun kaikki on uutta ja jännittävää.

Ampuminen on pelissä tällä hetkellä pääosassa, sillä meta eli optimaalinen pelitapa on vasta muodostumassa. Tällä hetkellä yleensä se, joka ehtii ampumaan ensimmäisenä, voittaa. Tähtäimen pitäminen oikeassa kohtaa ruutua auttaa tässä kohtaa paljon.

Valorantin ostovalikko näyttää tältä. Huomioi vasemmassa reunassa näkyvät komennot, joilla voi kertoa tiimikavereille olevansa valmis heittämään aseen.

Hahmoluokkien taidot eroavat toisistaan ja niitä on laidasta laitaan: Löytyy tuliseiniä, hälytysansoja, teleporttausta, tiimikaverin herättämistä henkiin... Pääosalla taidoista saa luotua tilaa ja tilaisuuksia päästä ampumaan tai hidastettua hyökkäystä – vähän kuten CS:n eri kranaateilla.

Vaikka taidot tuovat syvyyttä pelaamiseen, niiden käyttö ei yksinään riitä pidemmän päälle – tähtäin pitää myös saada pään kohdalle. Sitten vielä pitäisi ehtiä ampua vastustajaa nopeammin.

Tähän väliin voidaan myös todeta, että pelitempo on aavistuksen liian hidas omaan makuuni. Ehkä nopeutta nostetaan vielä ennen kesän 2020 julkaisua? Testivaiheen kaksi karttaa ovat myös hyvin suunniteltua ja hyviä.

Kaiken kaikkiaan Valorantin testikokemus on ollut hauska, turhauttava ja myös eräänlainen nostalgiatrippi. Kun kaikki 10 pelaajaa palvelimella ihmettelevät, mitä juuri tapahtui tai kysyvät toisiltaan asioita, tuntee olevansa osa jotain erikoisempaa hetkeä. Ja sitähän se tällä hetkellä on, sillä testiavaimia ei ole jaettu vielä kaikille halukkaille.

On vaikea kuvitella Valorantin olevan ”CS:n tappaja”, mutta peli on mielenkiintoinen lisä räiskintägenreen. Valorant tulee varmasti aluksi viemään pelaajia muilta peleiltä, mutta miten Riot pärjää hahmoluokkien tasapainon kanssa? Siihen nimittäin kaatui monien mielestä Overwatch, jonka pelaajista monet ovat loikanneet Valorantiin.

Valorant on jo ensimmäisen testivaiheen kohdalla mielestäni parempi kuin monet muut marketeista löytyvät räiskintäpelit. Päällimmäisin ajatus on kuitenkin, mihin suuntaan kehittäjät vievät peliä pelaajilta tulevan palautteen pohjalta.

Selvää on kuitenkin se, että Riotilla on käsissään todella suuren hittipelin ainekset. Uskallankin väittää, että jos Valorantista ei tule suurta esports-hittiä, niin joku on tehnyt jotain todella pahasti väärin.