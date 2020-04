Korona iski suureen CS-turnaukseen – ENCEn kalenteri täyttyy nettipeleistä

Slaava ”Twista” Räsänen on ENCEn valmentaja.

ENCE pelaa huhti-kesäkuun aikana ainakin kahdessa suuressa Counter-Strike-nettiturnauksessa.

Ruotsalainen turnausjärjestäjä DreamHack on ilmoittanut siirtävänsä suuren Counter-Strike-turnauksen pelattavaksi nettiin koronan takia.

DreamHack Masters -turnaus oli alun perin tarkoitus pelata 9.–14. kesäkuuta Ruotsin Jönköpingissä. Nyt nettiturnaus pelataan pidemmällä aikavälillä 19.5.–14.6.

Muutosten takia joukkuemäärää on nostettu ja tiimit jaoteltu alueittain. Palkintorahaa on jaossa peräti 300 000 dollaria. Tämä on 50 000 enemmän kuin mitä paikan päällä olisi ollut tarjolla.

160 000 dollarin Euroopan-sarjan lohkovaihe pelataan 19.–30.5. ja pudotuspelit 8.–14.6. ENCE on yksi kutsutuista joukkueista. Kaksi joukkuetta saa vielä kutsun ja kaksi nousee mukaan karsinnoista.

ENCEn lisäksi Euroopan vahvistetut osallistujat ovat Astralis, compLexity Gaming, FaZe Clan, Fnatic, G2 Esports, MAD Lions, Mousesports, North, Ninjas in Pyjamas, Team Vitality ja BIG.

Turnaus alkaa lohkovaiheella, jossa joukkueet on jaettu neljään ryhmään. Lohkovoittajat aloittavat pudotuspelikaaviot ylemmästä kaaviosta, toiseksi ja kolmanneksi sijoittuneet alemmasta.

Euroopan lisäksi turnausalueet ovat Pohjois-Amerikka (100 000 $), Aasia (20 000 $) ja Oseania (20 000 $). Turnaus on osa ESL Pro Tour -sarjaa, jossa eniten pisteitä keränneet tiimit pääsevät pelaamaan suuriin turnauksiin.

Ennen DreamHack Masters -turnausta suomalaisjoukkue kilpailee ESL One: Road to Rio -turnauksessa, joka pelataan 22.4.–17.5. Turnaus on osa uutta Major-karsintasarjaa.