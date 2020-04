Herkkuottelu suorana kello 23: Aleksib:n OG haastaa kaikkien aikojen CS-joukkueen

Aleksi Virolaisen johtama OG on lohkossa tällä hetkellä viimeisellä sijalla.

OG avasi voittotilinsä tiistaina, mutta miten käy keskiviikkona tanskalaismahtia vastaan? Seuraa kello 23 alkavaa huippuottelua suorana.

Aleksi ”Aleksib” Virolaisen johtama OG kohtaa tänään tanskalaisen Counter-Strike-joukkueen Astraliksen, joka on kaikkien aikojen CS-joukkue neljällä Major-mestaruudella. Tanskalaisjoukkue on HLTV:n maailmanlistalla toisena.

Huippumatsi alkaa Suomen aikaa kello 23. Paras kolmesta -ottelua voi seurata alta suorana ja suomeksi selostettuna.

Ottelu on osa ESL Pro League -sarjan toista lohkovaihetta. OG hakee ottelusta toista voittoa: Alla on tappiot Mousesportsille ja Na`Ville, mutta tiistaina kaatui Fnatic. Astralis on hävinnyt Na`Ville ja Fnaticille, mutta voittanut FaZen. Molemmat joukkueet tarvitsevat ottelusta voiton, jos mieli tekee pudotuspeleihin.

Keskiviikon muut ottelut ovat Mousesports–Fnatic (kello 15.25) ja FaZe–Na`Vi (kello 19). Lohkovaihe koostuu viidestä ottelukierroksesta, joiden päätteeksi kolme parasta joukkuetta jatkaa pudotuspeleihin. Lohkovoittaja saa suoran finaalipaikan.

