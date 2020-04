Penkkiurheilija, antaisitko tilaisuuden esportsille? Tässä muutama vinkki ja video

Esports porskuttaa, vaikka urheilumaailma on pysähtynyt. Kokosimme suomalaiselle penkkiurheilijalle muutaman vaihtoehdon.

Koronakriisin takia lähes koko urheilumaailma on pysähtynyt, mutta esportsissa pelit jatkuvat. Joskin pienin muutoksin, kun yleisötapahtumat on peruttu. Penkkiurheilijalle tämä ei kuitenkaan välity.

Pelejä ja sarjoja voi seurata tällä hetkellä laajasti suomeksi selostettuna, mutta englanniksi katsottavaa löytyy huomattavasti enemmän. Listasimme vaihtoehtoja, jolla voit paikata urheilun jättämää aukkoa.

Suosituin tapa seurata esportsia on ilmainen Twitch-suoratoistopalvelu, jonka lähetyksiä voi peilata älytelevisioon esimerkiksi Chromecast- tai AppleTV-mediatoistimilla. Toki katselu onnistuu myös tietokoneen tai puhelimen ruudulta.

Suomalaisten tähdittämistä esports-otteluista löytää tietoa esimerkiksi Suomen elektronisen urheilun liiton (SEUL ry) Ottelut-palvelusta. Sivustolta löytyvät myös linkit suoriin lähetyksiin, jos sellaisia on tarjolla.

F1-kuskit ajavat nyt virtuaalisesti

Formula 1 -kauden avausta on lykätty toistaiseksi, mutta osa kuskeista on päättänyt kokeilla kisaamista virtuaalisesti. F1 on järjestänyt kahtena edellisenä sunnuntaina virtuaalikisat, joissa on nähty ajamassa muun muassa Ferrari-tähti Charles Leclerc ja McLarenin Lando Norris.

Parhaat palat Australian GP:n virtuaalikisasta:

Kisoja on luvassa lisää ja ne näytetään suorana muun muassa F1:n virallisella Youtube-kanavalla sekä C Moressa. Mikäli virtuaaliset F1-kisat eivät kiinnosta, erilaisia sim racing -sarjoja on tarjolla vaikka millä mitalla. Yle Areenasta voi seurata esimerkiksi tulevana lauantaina rallicross-sarjan toista osakilpailua.

Counter-Strike on kestosuosikki

CS on ollut yksi esportsin suosituimmista peleistä jo 20 vuotta. Syy suosioon on selvä: Pelin perusasiat on helppo ymmärtää, eikä jännitystä otteluista puutu. Peli nauttii myös Suomessa suursuosiota, vaikka ikäraja on 16.

Kyseessä on taktinen räiskintäpeli, jossa vastakkain pelaa kaksi viiden hengen joukkuetta: poliisit (counter-terrorists) ja terroristit (terrorists). Pelin idea on yksinkertainen: Terroristit koittavat virittää ja räjäyttää pommin ja poliisit estää sen räjähtämisen.

Helmikuussa pelattu OG–ENCE-herkkuottelu suomeksi selostettuna:

Suomeksi CS:ää näyttävät tällä hetkellä muun muassa Pelaajat.com sekä teleoperaattorit Elisa ja Telia, joilla on omat CS-liigansa. Operaattoreiden lähetykset löytyvät Twitchin lisäksi joko Elisa Viihteestä tai Telia TV:stä, C Moresta ja mtv-palvelusta.

Virtuaalilätkää ja -jalkapalloa pelataan myös ahkerasti

NHL-faneille voi suositella ECL Elite 10 -huippusarjaa, jonka otteluita voi seurata tänä iltana ISTV:n kautta. ECL-sarja pelataan änärin 6vs6-pelitilalla, jossa jokaista kenttäpelaajaa ohjaa tietokoneen sijaan oikea ihminen.

Telia ja Liiga järjestävät ePlayoffsit, jossa esimerkisi JYPiä edustaa MM-kultamitalisti Harri Pesonen. Telia TV:stä, C Moresta ja mtv-palvelusta näytettävät ePlayoffsit pelataan änärin 1vs1-pelitilalla 8.–25.4.

Mikäli olet futismiehiä, niin E-Huuhkajat jatkavat UEFA eEURO 2020 -karsintoja maanantaina 20. huhtikuuta. Yle näyttää karsintapelit suorana Areenan lisäksi Twitchistä.

E-Huuhkajien toinen karsintapäivä eEURO 2020 -karsinnoissa:

Mitä saadaan, kun yhdistetään autot, raketit ja jalkapallo? Rocket League!

Rocket League -ottelut ovat nopeita ja tapahtumaa riittää jatkuvasti alusta loppuun. Autoraketeilla pelataan jalkapalloa kolmen hengen joukkueina. Kuulostaa erikoiselta, mutta jännitystä riittää. Rocket League -matseja pelataan erityisesti viikonloppuisin.

Rakettiliiga-sarjan parhaita paloja:

Lisää erilaisia pelejä ja turnauslähetyksiä löytää helpoiten selaamalla Twitchin katsotuimpia lähetyksiä tai eri kategorioita.