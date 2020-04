Valorant on nyt kuumista kuumin juttu – huippupelaajat vaihtavat leiriä, mukana suomalaistähti

Kesällä julkaistava räiskintäpeli Valorant on houkutellut useita eri pelin ammattilaisia, vaikka ensimmäinen testivaihe alkoi vasta tiistaina.

Riot Gamesin kesällä julkaistava Valorant-räiskintäpeli kiinnostaa usean eri pelin ammattilaisia. Monet Fortnite- ja Overwatch-pelaajat ovat ilmoittaneet vaihtavansa Valorantiin, vaikka pelin ensimmäinen testivaihe alkoi vasta tiistaina.

Valorantiin ovat jo loikanneet sosiaalisen median päivitysten perusteella muun muassa suomalainen Overwatch-ammattilainen Timo ”Taimou” Kettunen, Counter-Strike-pelaaja Braxton ”swag” Pierce sekä Fortnite-pelaajat Harrison ”Psalm” Chang ja Jake ”POACH” Brumleve.

Kettunen ilmoitti maanantaina Twitterissä päättäneensä Overwatch-uransa. Hän on Twitterissä viitannut useasti aikovansa huipulle Valorantissa. Kettunen oli yksi Suomen menestyneimmistä Overwatch-pelaajista.

Pierce ja Brumleve ovat kertoneet vaihtavansa peliä jo aiemmin, mutta Chang pudotti uutispomminsa myöhään sunnuntaina. Fortniten MM-kisojen sooloturnauksessa viime kesänä toiseksi sijoittunut Chang tienasi suorituksesta 1,8 miljoonaa dollaria.

Chang on melkoinen luonnonlahjakkuus videopeleissä, sillä hän on listannut Twitterissä miten hän on pärjännyt useassa eri pelissä. Kilpailullisesti hän on menestynyt Fortniten lisäksi Heroes of the Stormissa.

Nyt jo loikanneiden lisäksi monen muun Fortnite-, Counter-Strike- ja Overwatch-pelaajan uskotaan vaihtavan peliä, kun Valorantin tulevaisuuden suunnitelmista saadaan lisätietoa ja testivaihe laajenee. Pelistä povataan suurta esports-hittiä.