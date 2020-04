Valorant on taktinen räiskintäpeli, jossa pelataan viiden hengen joukkueina. Peli julkaistaan kesällä 2020.

Valorantin ensimmäiset kunnon pelivideot ilmestyivät nettiin viikonloppuna. Räiskintäpelistä povataan suurmenestystä ja esports-hittiä.

Yksi tämän hetken kuumimmista puheenaiheista pelimaailmassa on Valorant. Kesällä 2020 julkaistavan pelin takana on Riot Games, joka tunnetaan pc-megahitteihin lukeutuvasta League of Legendsistä.

Valorant on pc:lle julkaistava taktinen ensimmäisen persoonan räiskintäpeli, jossa pelataan viiden hengen joukkueina (5 vs 5). Ilta-Sanomat kertoi ilmaispelistä tarkemmin maaliskuussa.

Maaliskuun julkistuksen yhteydessä jaettiin pelikuvaa vain muutaman minuutin verran, mutta nyt verkko on täynnä Valorant-videoita. Monet striimaajat pääsivät perjantaina vihdoin näyttämään videoita, joita he kuvasivat hiljattain heille järjestetyn testiviikonlopun aikana.

Tältä näyttää kesän 2020 odotetuin räiskintäpeli:

”Shroud” esittelee pelin eri hahmot ja aseet:

Jack ”couRage” Dunlop voittaa 1vs5-tilanteen:

Twitch-ensiesitysten aikana katsojille jaettiin sattumanvaraisesti testiavaimia. Huhujen mukaan avaimia olisi jaettu perjantaina vain 25 000 kappaletta. Pelin Twitch-kategorialla oli parhaimmillaan lähes miljoona samanaikaista katsojaa, mutta todellisuudessa katsojamäärät ovat olleet kymmeniä miljoonia.

Useat eri pelien ammattilaiset ja tunnetut striimaajat ovat hehkuttaneet peliä uskomattoman hyväksi. Sen on todettu muistuttavan todella paljon Counter-Strikea – ampuminen ratkaisee pääosan kierroksista – ja hahmojen eri kykyjen tuovan syvyyttä pelaamiseen. Riot ei ole tiettävästi maksanut vielä kenellekään kehuista.

Valorant on ilmaispeli, sillä rahaa tehdään myymällä kosmeettisia ulkoasuja.

Pelin suljettu testivaihe alkaa tänään tiistaina. Perjantaina avaimen saaneet pääsevät nyt pelaamaan eri striimaajien ja pelivaikuttajien kanssa. Lisää testiavaimia jaetaan seuraavien päivänä aikana tiettyjen Valorant-lähetysten katsojille Twitchissä.

Valorantista povataan suurta esports-hittiä. Useampi kilpapelaaja, kuten Fortnitessa menestynyt Jake ”Poach” Brumleve ja CS-lahjakkuus Braxton ”swag” Pierce, ovat jo kertoneet keskittyvänsä ammattilaisuran rakentamiseen Valorantissa.