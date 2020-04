CS-majorin järisyttävä muutos on myrkkyä ENCElle – kaikki tiimit joutuvat karsintoihin

Counter-Striken ykkösturnausta jouduttiin siirtämään puolella vuodella koronan takia. Nyt järjestäjät ovat ilmoittaneet isosta muutoksesta, joka vaikuttaa myös suomalaisiin.

Counter-Strike-julkaisija Valve on ilmoittanut tekevänsä muutoksia siihen, miten 24 joukkuetta saavat paikkansa marraskuussa pelattavaan ESL One Rio Major-turnaukseen.

Koronaviruksen takia toukokuulle suunniteltu Rio Major siirrettiin loppuvuoteen, jolloin edellisestä Majorista on kulunut tuolloin yli vuosi. Taatakseen osallistujien olevan yhä huipputason nimiä vielä marraskuussa on Valve päättänyt peluuttaa Rio Majoria varten alueelliset karsinnat.

Uuden karsintajärjestelmän nimi on Regional Major Rankings (RMR), ja se on ainoa tapa päästä pelaamaan Majoriin. Karsinta-alueet ovat Eurooppa (10 paikkaa Rioon), Pohjois-Amerikka (6), Ivy-maiden alue (5), Etelä-Amerikka (1), Aasia (1) ja Kaakkois-Aasia (1). RMR-pisteitä jaetaan eri turnauksissa ja eniten keränneet saavat Major-paikat.

Muutoksesta kärsivät huippunimien lisäksi useat suomalaiset. Huonossa vireessä viime aikoina olleella ENCEllä ja Otto ”ottoNd” Sihvon c0ntactilla oli suorat paikat Rioon, johon Jesse ”zehN” Linjalan tähdittämä GODSENT olisi voinut nousta vielä Minor-karsinnoista.

Kun kaikki joutuvat taas karsimaan, niin uuden mahdollisuuden saavat esimerkiksi Aleksi ”Aleksib” Virolaisen OG ja HAVU-joukkue.

Nykyiset Legends- ja Challengers-tason joukkueet, kuten ENCE (Legends) ja c0ntact (Challengers), saavat muutoksesta hyvitykseksi jonkin verran RMR-pisteitä. Lisäksi kaikki Major- ja Minor-tiimit kutsutaan pelaamaan ensimmäiseen RMR-karsintaan.

Ensimmäinen RMR-karsintaturnaus on ESL:n järjestämä Road to Rio, joka pelataan netissä 22.4.–17.5. Karsinnoissa pelaa yhteensä 56 joukkuetta. Palkintorahan lisäksi tarjolla on RMR-pisteitä.

Euroopan-karsintaan osallistuu 16 joukkuetta, joista yhtä lukuun ottamatta kaikki ovat tiedossa. Vielä ei ole tietoa, miten viimeinen tiimi päätetään tai ratkotaan. ENCE ja GODSENT saivat molemmat kutsun. Sihvon c0ntact pelaa Pohjois-Amerikan karsintaa, sillä joukkue on tällä hetkellä Yhdysvalloissa.

Toinen RMR-karsinta pelataan syksyllä. Lisäksi Valve ottaa vastaan ehdotuksia turnausjärjestäjiltä siitä, missä turnauksissa pitäisi jakaa RMR-pisteitä.

RMR-sarjan päättyessä jatkoon etenevät joukkueet saavat joko Legends-, Challengers- tai Contenders-paikan riippuen karsinta-alueesta ja loppusijoituksesta. Euroopassa pelataan kolmesta Legends-paikasta (suoraan 2. vaiheeseen), viidestä Challengersista (parempi ennakkosijoitus 1. vaiheeseen) ja kahdesta Contendersista (paikka huonommalla ennakkosijoituksella 1. vaiheeseen).

Major-turnaukset ovat CS:n suurimpia ja arvostetuimpia. Aiemmin turnaukseen on kutsuttu 16 joukkuetta suoraan edellisen Major-turnauksen perusteella ja 8 on karsinut.