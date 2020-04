Olet varmasti kuullut Twitchistä, mutta tiedätkö mistä palvelussa on kyse?

Pelilähetyksistä tunnetusta Twitchistä löytyy nykyisin muutakin katseltavaa, kuten kokkaamista, keikkoja ja urheilua. Palvelun suosio on myös kasvanut koronan takia.

Koronaviruksen aiheuttaman epidemian seurauksena muun muassa Netflixin ja Youtuben suosio on kasvanut niin paljon, että kuvanlaatua on pitänyt heikentää verkkokuormituksen takia.

Kesäkuussa 2011 perustetun pelaajien suosiman suoratoistopalvelun suosio on myös kasvanut koronaepidemian aikana. Palvelu kuuluu nykyisin Amazonille, joka osti sen 970 miljoonalla dollarilla vuonna 2014,

Twitch Tracker -sivuston mukaan palvelun suosio oli maaliskuussa korkeimmillaan koskaan. Suoria lähetyksiä oli käynnissä keskimäärin 70 320 (helmikuussa 65 976), katsojia oli linjoilla keskimäärin 1,6 miljoonaa (helmikuussa 1,4), lähetyksiä katsottiin 1,2 miljardin tunnin edestä (helmikuussa 982 miljoonan) ja striimaajia oli 5 miljoonaa (helmikuussa 3,7 miljoonaa).

Twitch on videon suoratoistopalvelu, jonka ideana on lähettää reaaliaikaisesti videokuvaa omasta tekemisestä – eli livestriimata sitä. Pelilähetysten lisäksi Twitchistä löytyy paljon muutakin. Siellä luodaan musiikkia, seurataan keikkoja ja urheilua, kuunnellaan podcasteja, maalataan, kokataan ruokaa tai katsotaan joukolla tv-sarjaa.

Yksi palvelun katsotuimmista videoista: Striimaaja säikähtää ensin pelitilannetta ja heti perään viereen tullutta lastaan:

Jos video ei näy yllä, katso se täältä.

Jokaiselle jotakin – tämän takia palvelu on niin suosittu

Vaikka pelilähetykset ovat Twitchissä suosituimpia, palvelusta löytyy jokaiselle jotakin katsottavaa. Arvaamattomuus ja ikimuistoiset hetket saavat katsojat jäämään striimin pariin.

Jos et tiedä mistä aloittaa, niin etusivulla on näkyvillä suosituksia ja katsotuimmat pelikategoriat. Lähetykset on lajiteltu kategorioihin, joten oma suosikkipeli tai vaikka ruoanlaittoon liittyvä lähetys on helppo löytää. Lähetyksiä voi etsiä tarkemmin puhekielen tai katsojamäärän mukaan, joissain peleissä taitotason ja pelihahmon perusteella.

Viihteen lisäksi katsojat voivat esimerkiksi ottaa oppia itseään paremmilta pelaajilta katsomalla tai seurata kilpapelaamista, jonka turnauksista pääosa näytetään palvelussa.

Striimaajan yllättävästä reaktiosta tuli hetkeksi viraalihitti:

Jos video ei näy yllä, katso se täältä.

Yksi Twitchin suosituimmista pääkategorioista on chatti, jonka alta löytyy pääosa ei-pelilähetyksistä. Useissa kategorian lähetyksissä striimaaja tekee jotain, kuten maalaa tai kokkaa, samalla kun hän juttelee katsojille.

Lähetysten chatti on tärkeässä osassa palvelun menestystä. YouTube-videoista tai Netflix-sarjoista poiketen suoran lähetyksen sisältöä voi kommentoida ja keskustella siitä muiden kanssa. Chatissa on myös helppo ystävystyä tai kokea yhteisöllisyyden tunnetta turnauksen hienoa hetkeä yhdessä juhlittaessa.

Vaikka Twitch ei varsinaisesti ole sosiaalinen media, sen sisällössä on paljon samaa. Rekisteröidyttyään sivustolle käyttäjät voivat kommentoida lähetyksiä, seurata toisiaan, lisätä toisensa ystäviksi sekä lähettää yksityisviestejä.

Twitchissä uniikki piirre ovat myös chatissa käytettävät emotet eli pienoiskuvat. Jos kuulet jossain sanat Kappa, PogChamp tai WutFace, olet varmaankin törmännyt Twitchin käyttäjään, joka yrittää viestiä emoteilla ulkopuolisessa maailmassa.

Kuka tahansa voi aloittaa striimaamisen

Tunnettuja suomalaisia striimaajia ovat esimerkiksi entiset ammattilaispelaajat Janne “Savjz” Mikkonen ja Anssi “AndyPyro” Huovinen sekä urheilun MM-kulttifani Lärvinen eli Joonas-Peter Järvinen. Hiljattain sivustolle liittyi myös radiosta ja tv:stä tuttu Jaajo Linnonmaa.

Ulkomaisista nimistä sivuston tähtiä ovat Guy ”Dr Disrespect” Beahm, Imane ”Pokimane” Anys, Turner ”Tfue” Tenney ja Jaryd ”summt1g” Lazar. Julkkiksista striimaavat esimerkiksi F1-kuskit Max Verstappen ja Lando Norris, tunnetut DJ:t Steve Aoki ja Deadmau5, jalkapalloilijat Mesut Özil ja Dele Ali.

Kuka tahansa voi aloittaa striimaamiseen, mutta nopean ja vakaan internet-yhteyden tärkeyttä ei voi korostaa liikaa laatua ajatellen. PlayStation 4:llä, Xbox Onella ja puhelimella striimaaminen onnistuu muutamaa nappia painamalla. Pc:llä lähetyksiä voi tehdä esimerkiksi ilmaisella Open Broadcaster Software (OBS) -ohjelmalla.

Twitch-striimaajien tulot muodostuvat kanavatilauksista, jota vastaan saa esimerkiksi emoteja, mainostuloista, lahjoituksista ja yhteistyökumppaneista, jotka maksavat ruutu- ja somenäkyvyydestä. Striimaajille voi myös yleensä lahjoittaa haluamiansa rahasummia, mutta se ei ole pakollista. Lahjoittamista vastaan ei saa samoja etuuksia kuin tilaamisesta.

Edesmenneen maalarin Bob Rossin tv-sarjan viimeistä jaksoa seurasi ensiesityksellä yli 185 000 samanaikaista katsojaa:

Twitchin kilpailijoita ovat Googlen omistama YouTube Gaming, Microsoftin Mixer, Facebook Gaming ja Caffeine, johon Disneyn omistama 21th Century Fox on sijoittanut. Mixer on kalastellut Twitch-katsojia ryöstämällä viime vuonna muun muassa Tyler ”Ninja” Blevinsin ja Michael ”Shroud” Grzesiekin. Palvelun suosio ei ole kuitenkaan räjähtänyt kovista nimistä huolimatta.