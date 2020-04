CS-julkaisija trollasi faneja kunnolla – tässä esportsin parhaat aprillipilat

ENCEn lisäksi aprillipäivään osallistuivat muun muassa T1, Fnatic sekä omalla tavallaan myös pelijulkaisija Valve.

Aprillipäivä on tänä vuonna ollut aiempia vaisumpi koronaviruksen takia, mutta pelimaailmassa on silti yritetty huijata faneja muutamalla eri tavalla.

Suomen tunnetuin kilpajoukkue ENCE ilmoitti tuovansa myyntiin pysy kotona -tuotesarjan. Siihen kuuluu käsisaippuan ja tyylikkään pussilakanasetin lisäksi vartalotyyny, jota koristaa markkinointipäällikön Joona ”natu” Leppäsen kuva.

Fnatic-organisaation tuotebrändi Fnatic Gear puolestaan kertoi tuovansa myyntiin Teslan Cybertruck -auton ulkonäköä kopioivan pelihiiren. Tasan kilon painava Cyber Tank Mouse -hiiri on ”maailman painavin pelihiiri”, josta eniten saavat irti ”lihaksikkaat pelaajat”.

Korealainen esports-organisaatio T1 kertoi vaihtavansa nimensä F1:ksi. Monet fanit vitsailivat heti nimen olevan lyhenne Faker 1:stä. Faker eli Lee Sang-hyeokon on League of Legends -pelin kaikkien aikojen pelaaja. Hän on edustanut koko ammattilaisuransa T1:tä ja omistaa nykyisin tiimistä osan.

Kenties parhaimman aprillipilan teki CS-julkaisija Valve, joskin osittain vahingossa. CS sai yöllä uuden päivityksen, joka lisäsi kahden kartan lisäksi uuden aselaatikon. Sen sijaan jo pitkään rajun kritiikin kohteena ollutta Krieg 552 -rynnäkkökivääriä ei vieläkään heikennetty. Monien ammattilaisten mielestä ase on ollut aivan liian hyvä hintaansa nähden jo pidemmän aikaa.

Helsingin Kaisaniemessä sijaitseva pelitila Shelter Gameroom kertoi myös vaihtavansa nimeä. Blogikirjoituksen mukaan tilan uusi nimi on Shelter Nameroom ja rahaa tulee tarrojen myynnistä pelitilan seinille. Vitsillä viitataan yrityksen maaliskuussa aloittamaan kampanjaan, jossa saa kympillä nimensä seinälle. Kampanjalla koetetaan paikata koronaviruksen aiheuttamia tappioita.

– Tarjoamme suojaa ja tarroitamme ihmisten nimiä tilan seinille. Meiltä löytyy paljon erilaisia ja -värisiä seiniä, mikä on iso kilpailuetu haastavassa markkinatilanteessa, Anssi Lehtomäki, yksi Shelterin perustajista, kommentoi kirjoituksessa. Tekstin mukaan Lehtomäen omaa nimeä ei löydy seinältä.

Overwatch-pelin aprillipila oli laittaa jokaiselle pelihahmolle askartelusta tutut irtosilmät, joiden pupilli liikkuu vapaasti.

CS-pelaajista muun muassa Epitacio ”TACO” de Melo (MIBR), Tarik ”tarik” Celik (Evil Geniuses) ja Tuomas ”SADDYX” Louhimaa (SJ Gaming) trollasivat fanejaan. De Melo ilmoitti jättävänsä joukkueen, Celik vaihtavansa Call of Dutyyn ja Louhimaa ”kaiken hyvän tulevan jossain kohtaa päätökseen”. Linkkien takaa paljastui kuitenkin vain aprillitoivotuksia.

Esportsin tunnetuin selostaja/juontaja Paul ”RedEye” Chaloner kiusasi seuraajiaan muokkaamalla esportsin kirjoitusasua käsittelevän kuvansa uuteen uskoon. Chaloner on luonut ja jakanut useasti kuvan, jossa muistutetaan alasta puhuttavan nimellä ”esports”, eikä termeillä ”e-sports”, ”e-games” tai ”eSports”.

Nyt jaetussa kuvassa Chaloner kertoi nimen olevan ”e-Sports” tai ”eSports”. Kuvan mukaan esimerkiksi sähköpostistakin puhutaan englanniksi yhä eMailina tai e-mailina, eikä emailina.

Riot Games, joka tunnetaan League of Legends -pelin julkaisija, osallistui myös aprillipilailuun. Riotin blogissa vitsailtiin muun muassa tulevan Valorant-pelin kirjoitusasusta (se pitäisi kirjoittaa aina kaikki kirjaimet isolla), Teamfight Tactics -pelin tuomisesta älykelloon sekä kaikkien Riotin pelien taistelevan samoista pelaajista.