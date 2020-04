HAVUlle murskavoitto USA:ssa – pelaa sunnuntaina lohkovoitosta

HAVU on voittanut viidestä pelatusta ottelusta kaikki paitsi yhden. Sunnuntaina on tarjolla lohkovoitto.

HAVU varmisti yön voitolla paikkansa pudotuspeleihin. Suomalaisjoukkue pelaa seuraavan kerran sunnuntaina.

HAVU Gaming on enää voiton päässä lohkovoitosta Counter-Striken uudessa Flashpoint-miljoonaliigassa, jonka toista lohkovaihetta pelataan parhaillaan Los Angelesissa.

Suomalaisjoukkue kaatoi tiistain ja keskiviikon välisenä yönä A-lohkon toisella kierroksella amerikkalaisen Envyn 2–0 murskaluvuin (16–7 Mirage, 16–6 Dust II). Neljä viidestä englanninkielisen lähetyksen asiantuntijasta ennakoi Envyn voittavan, mutta HAVU oli ottelussa suorastaan ylivoimainen.

– Joo elikkäs voitettii Envy äsken 2–0. Pelattiin hyvin yhteen tiiminä, eikä annettu vihulle mahdollisuuksia. Helppoa ja kivaa, Lasse ”ZOREE” Uronen kommentoi ottelua HAVUn Twitterissä jakamassa päivityksessä.

HAVU pelaa lohkovoitosta sunnuntai-iltana kello 19 Suomen aikaa. Vastaan tulee joko Envy tai Cloud9, jotka pelaavat finaalipaikasta lauantaina. HAVU on jo varmistanut paikkansa pudotuspeleihin, mutta viimeisessä pelissä on panoksena parempi ennakkosijoitus.

Taneli ”disturbed” Veikkolan valmentamassa HAVUssa pelaavat Urosen lisäksi Olli ”sLowi” Pitkänen, Aaro ”hoody” Peltokangas, Eetu ”sAw” Saha ja Joonas ”doto” Forss.

Flashpoint on CS:n uusin 12 joukkueen huippusarja. Joukkueista kahdeksan on perustajajoukkueita, jotka ovat maksaneet kahden miljoonan dollarin perustamismaksun. Otto ”ottoNd” Sihvon edustama c0ntact on yksi perustajista.

Liigakausi jatkuu toisen lohkovaiheen jälkeen kahdeksan joukkueen playoffeilla, jotka pelataan 9.–19.4. Miljoonaliigan voittaja saa puoli miljoonaa dollaria. Koronaviruksen takia studiopelit on peruttu. Joukkueet pelaavat loppukauden ottelut netissä näille hankituista asunnoista Los Angelesissa.

Jos taulukko ei näy yllä, katso se täältä.