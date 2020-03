Miljoonaliigan peli suorana kello 23: HAVUlle tarjolla playoff-paikka

HAVU kohtaa kello 23 Suomen aikaa yhdysvaltalaisen Envyn. Voitolla suomalaisjoukkue varmistaa paikkansa pudotuspeleihin.

Suomalainen Counter-Strike-joukkue HAVU jatkaa tänään otteluitaan Flashpoint-miljoonaliigassa. HAVU kohtaa Suomen aikaa kello 23 alkavassa toisen vaiheen A-lohkon voittajien ottelussa yhdysvaltalaisen Envyn.

HAVU lähtee otteluun ennakkosuosikkina. Suomalaisjoukkue voitti lohkon avauskierroksella niukasti tanskalaisen Copenhagen Flamesin, Envy puolestaan kaatoi amerikkalaisen Cloud9:n.

Seuraa HAVU – Envy -ottelua suomeksi kello 23:

Flashpoint on CS:n uusi tänä vuonna alkanut miljoonasarja, jossa kilpailee 12 joukkuetta. Tiimeistä kahdeksan on perustajia ja ne ovat maksaneet kahden miljoonan dollarin perustamismaksun. C-lohkossa pelaava c0ntact Gaming, johon kuuluu Otto ”ottoNd” Sihvo, on yksi perustajajoukkueista.

Kahden lohkovaiheen jälkeen kahdeksan eniten pisteitä kerännyttä joukkuetta jatkaa pudotuspeleihin. HAVU varmistaa jatkopaikan, jos se voittaa illan ottelussa Envyn.

HAVU sijoittui ensimmäisen lohkovaiheen lohkossaan toiseksi hävittyään ratkaisevan pelin MAD Lionsille. Sihvon tähdittämä c0ntact jäi samassa lohkossa kolmanneksi.

