CS-tähti Elias Olkkonen, 18, haastoi pelijätin oikeuteen – yrittää kumota elinikäisen kilpailukieltonsa

Counter-Strike-superlupaus Elias ”Jamppi” Olkkonen on haastanut pelijätti Valven oikeuteen. Olkkonen hakee vahingonkorvausten lisäksi kilpailukieltonsa perumista.

Elias ”Jamppi” Olkkonen, 18, on Suomen lahjakkaimpia Counter-Strike-videopelin pelaajia, mutta hänen uransa on pysähtynyt yhdysvaltalaisen pelijulkaisija Valven päätöksen takia.

Heinäkuussa 19 vuotta täyttävä Olkkonen ei saa pelata Valven järjestämissä Major-turnauksissa, jotka ovat pelin suurimpia ja arvostetuimpia. Valve teki linjauksen syksyllä 2019, jolloin Olkkonen oli siirtymässä kansainväliseen OG-huippujoukkueeseen. Siirto jäi toteutumatta. Olkkosen menettämät tulot OG-siirron kariutumisen seurauksena ovat helposti kymmeniä tuhansia euroja.

Counter-Strike on taktinen ensimmäisen persoonan räiskintäpeli, joka on huippusuosittu myös Suomessa. Pelin kilpapuolella liikkuu suuria rahasummia ja isoilla turnauksilla on miljoonia katsojia. Kilpaturnaukset pelataan tietokoneversiolla.

Olkkoseen on yhdistetty Steam-pelitili, jolta löytyy turnausosallistumisen estävä VAC-kielto. VAC on lyhenne Valve Anti-Cheatista, joka on pelitalon oma huijauksenestojärjestelmä. Olkkonen on kiistänyt olevansa huijari tai käyttäjätilin omistaja, mutta yhteydenotot Valveen eivät ole muuttaneet pelitalon kantaa.

Vaikka Valven päätös estää osallistumisen vain Major-turnauksiin, se on rajoittanut merkittävästi Olkkosen uramahdollisuuksia. 18-vuotiaalla pelaajalla meni viime syksynä sivu suun suuren ja maineikkaan OG-joukkueen rahakas sopimus VAC-kiellon vuoksi.

Nyt CS:n suurimpien lupauksien joukkoon viime vuonna nostettu suomalaispelaaja hakee ratkaisua lakiteitse. Haastehakemus vuonna 1996 perustetulle ja kolmen miljardin dollarin arvoiselle Valvelle on jätetty Itä-Uudenmaan käräjäoikeuteen.

Näin Olkkonen väittää kanteessa asioiden olevan

Ilta-Sanomat tutustui käräjäoikeuteen lähetettyyn haasteeseen. Olkkonen hakee VAC-kiellon perumista, jolloin hän saisi kilpailla vapaasti kaikissa turnauksissa, kuten Majorissa, sekä korvauksia tilanteen takia menettämistään tuloista.

Haastekirjelmän mukaan Olkkonen loi vuonna 2015 nyt VAC-kiellossa olevan pelitilin kotona järjestämänsä peli-illan eli lanien aikana. Olkkonen on ollut tuolloin 14-vuotias. Olkkonen osti tilille CS-pelin vanhempiensa luottokortilla ja luvalla. Olkkonen oli myynyt ja luovuttanut pelitilin samana iltana alaikäiselle ystävälleen, joka osallistui kotilaneihin. Pelitili sai VAC-kiellon marraskuussa 2015.

Haastekirjelmässä kerrotaan Olkkosen olleen välittömästi yhteydessä Valveen, kun hän sai lokakuussa 2019 tietää VAC-kiellosta ja sen seuraamuksista. Sähköpostikeskustelut pelijulkaisijan kanssa päättyivät siten, että Valve totesi Olkkosella olevan elinikäinen osallistumiskielto Major-turnauksiin. Päätöstä ei peruttu.

”Jamppi” oli SJ:n tähtipelaaja. Joulukuun jälkeen hän on keskittynyt striimaamiseen.

Kanteessa sanotaan Steam-tilaussopimuksen VAC-kieltoa koskevan kohdan olevan epämääräinen. Siinä ei mainita VAC-kiellon vaikutusta esimerkiksi Major-turnauksiin tai miten kielto voi vaikuttaa ammattilaisuraan. Kanteen mukaan Valve käyttää VAC-kieltoa sopimusehtojen vastaisesti Major-osallistumiskiellon määräämiseen.

– 14-vuotiaalle lapselle asetettavaa elinikäistä VAC-kieltoa voidaan pitää sellaisenaan kohtuuttomana. Lapsi ei pysty ottamaan huomioon sitä, miten elinikäinen pelikielto, muu kielto tai rangaistus voi myöhemmin elämässä vaikuttaa, haasteessa perustellaan VAC-kiellon ja sen seuraamuksien poistamista.

Kanteen mukaan Valven antama pelikielto on myös epäreilu muihin CS-järjestäjiin verrattuna: Esimerkiksi suuren toimijan ESL:n antamat pelikiellot, joissa otetaan huomioon tekotilanne ja ikä, ovat korkeintaan viisi vuotta. Valve on myös kieltäytynyt jakamasta VAC-kieltoon johtaneita tietoja Olkkoselle.

IS kysyi Olkkosilta, huijasiko Elias Olkkonen pelissä Valven väitteiden mukaisesti, milloin kyseessä olleet kotilanit tapahtuivat ja kuinka suuri Olkkosen Valvelta vaatima korvaussumma on. Näihin kysymyksiin IS ei saanut vastausta.

”Alaikäinen saa elinikäisen kiellon, ilman minkäänlaista kuulemista”

Olkkosen edustaja tapauksessa on asianajotoimisto Teperi & Co:n asianajaja Hannu Kalkas, joka on erikoistunut riidanratkaisuun ja urheiluoikeuteen.

– Siinä mielessä poikkeuksellinen tapaus, että alaikäinen saa elinikäisen kiellon, ilman minkäänlaista kuulemista, ensimmäisestä väitetystä rikkeestä, joka ei liity kilpapelaamiseen, Kalkas kommentoi tapausta Ilta-Sanomille.

Esportsin parissa pelaajat ovat harvoin lähteneet hakemaan oikeutta virallisia kanavia pitkin pelijättejä vastaan. Usein syy on se, että pelaajat ovat nuoria ja kokemattomia, eikä taustalla ole urheilun puolelta tuttuja pelaajayhdistyksiä tai suuria taustajoukkoja.

– Ei ole yhteisiä liittojen määrittelemiä pelisääntöjä kuten perinteisen urheilun puolella. Pelijulkaisijoilla ja turnauksilla on kaikilla omat toisistaan poikkeavat sääntönsä.

Heinäkuussa 19 vuotta täyttävä Olkkonen on yksi maailman kuumimmista CS-nimistä.

Erikoisen tapauksen käsittely voi kestää pitkään, sillä koronavirus vaikuttaa tällä hetkellä myös käräjäoikeuden toimintaan.

– Haaste on jätetty ja on tiedoksi annettavana. Saatuaan tiedon haasteesta heillä (Valvella) on yleensä kuukausi aikaa vastata siihen. Pitkiä nämä oikeudenkäynnit ovat ilman koronaakin. Sen vuoksi tämäkin oikeudenkäynti yritettiin välttää, mutta asioita ei voi yksin sopia, Kalkas lisää.

Tapausta poikansa puolesta hoitanut Eliaksen isä Petri Olkkonen kertoo Ilta-Sanomille heidän haluavan ensisijaisesti päästä juttelemaan ja sopimaan asia Valven kanssa. Jos tämä ei onnistu, asiaan haetaan ratkaisu oikeudesta. Mahdolliset vahingonkorvaukset eivät ole pääasia vaan pojan pelikiellon kumoaminen, isä alleviivaa.

Olkkoset ehdottivat jo aiemmin Valvelle välimiesmenettelyä Tukholmassa, mutta eivät saaneet vastausta. Valve ei ole vastannut Ilta-Sanomien kommenttipyyntöön koskien tapausta.

Kanteessa kiistetään väitteet huijaamisesta. Samaan aikaan Olkkosen asianajaja Hannu Kalkaksen argumentit perustuvat kilpailukiellon kohtuuttomuudelle. Olkkoset eivät kommentoi näennäistä ristiriitaa.

18-vuotias Olkkonen on pelannut CS:ää kunnolla kilpailullisesti vuodesta 2017. Hänet tunnetaan parhaiten SuperJymystä, jonka nimi vaihtui SJ Gamingiksi alkuvuodesta 2019. Olkkonen siirtyi syrjään SJ:n kokoonpanosta joulukuussa 2019. Sen jälkeen hän on keskittynyt striimaamiseen ja pelannut samalla Kynyniekat-nimisessä Suomessa kilpailevassa joukkueessa kanssa. Olkkosella ei ole enää voimassa olevaa sopimusta SJ:n kanssa.