Potkut, 2 vuoden pelikielto ja joukkueelle jättisakot – sopupelihölmöily kävi kalliiksi

LPL on Kiinan suurin League of Legends -liiga. Kuvan fanit eivät liity tapaukseen.

Kiinalaispelaaja ei jäänyt kiinni sopupelistä, mutta ESPN:n mukaan hän oli suunnittelut sitä ja lyönyt vetoa liigaotteluista vasten sääntöjä.

League of Legends -pelissä kilpaileva kiinalainen Rogue Warriors (RW) on saanut jättisakot kiinan pääliigalta LPL:ltä. Lisäksi joukkuetta edustanut Wang ”WeiYan” Xiang sai pitkän pelikiellon ja potkut joukkueestaan.

LPL antoi Wangille kahden vuoden pelikiellon ajalle 27.3.20.–27.3.22. Tiedotteen mukaan tämän ”useat teot rikkoivat liigasääntöjä”. ESPN:n mukaan kiinalaispelaaja oli suunnitellut sopupelaamista ja osallistunut vedonlyöntiin LPL-otteluista.

Wang on puhunut asiasta Weibo-sivullaan, jossa jaettu kommentti on käännetty englanniksi Reddittiin. Sen mukaan pelaaja oli hävinnyt rahaa pokerissa ja joutunut sen takia lainamaan rahaa. Helmikuun lopulla rahanlainaaja ehdotti Wangille sopupelaamista ja lähetti maksun. Kilpapelaaja hyväksyi tarjouksen ja rahat, mutta perui sen kolme päivää myöhemmin ja palautti rahat. Wang väittää ettei hän ole sopupelannut. Kommenttinsa tueksi hän julkaisi kuvia keskusteluista rahanlainaajan kanssa.

Kiinalaispelaaja ei saa pelikieltonsa aikana kilpailla tai olla osallisena minkäänlaista suoraa LoL-lähetyksiä. LPL tekee yhteistyötä striimauspalveluiden kanssa asian estämiseksi.

Rogue Warriors puolestaan sai liigalta vakavan varoituksen sekä kolmen miljoonan jenin sakot (380 000 euroa) Xiangin hölmöilyistä. LPL:n mukaan joukkueilla on vastuu huolehtia, että pelaajat, valmentajat, investoijat ja osakkaat pitävät kiinni säännöistä.

Sakkoihin vaikutti ilmeisesti se, että Rogue Warriors ei tehnyt ilmoitusta pelaajasta liigalle. Tiimi ilmoitti sen sijaan LPL:lle, että joku on tehnyt ilmoituksen Xiangista. LPL jatkaa asian tutkimista mahdollisten lisätapausten varalta.

LPL on Kiinan suurin League of Legends -liiga. Rogue Warriors on 17 joukkueen sarjassa neljänneksi viimeisenä kolmella voitolla ja kuudella tappiolla.