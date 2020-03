Valitsimme 25 timanttista ilmaispeliä joka makuun: Räiskintää, taktikointia, kaahailua, kalastusta...

Ilta-Sanomat listasi 25 ilmaispeliä, joista pitäisi löytyä lähes jokaiselle jotakin.

Koronakriisin keskellä monen vapaa-aika on lisääntynyt huomattavasti. Ilta-Sanomat listasi 25 moneen makuun istuvaa peliä, joilla voi välttää tylsyyttä.

Pääosa peleistä on pc:lle, Xbox Onelle tai PlayStation 4:lle julkaistuja moninpelejä, mutta osaa voi pelata yksin ja myös mobiilipelaajat on huomioitu. Omia ilmaispelivinkkejäsi voi jakaa kommenttiosiossa!

Vaikka listatut pelit ovat ilmaisia, niissä kaikissa on erilaisia vapaaehtoisia mikromaksuja. Joissain peleissä maksuilla saa vain koristeltua omaa pelihahmoa, toisissa taas rahalla saa nopeutettua etenemistä ja kehitystä. Pelikokemus voi myös parantua lisäostoilla, mutta ostokokemuksista kannattaa lukea ensiksi vaikka kauppapaikan kommenttiosiosta.

Xbox One-, PlayStation 4- ja Nintendo Switch -ilmaispelit saattavat vaatia konsolin oman maksullisen verkkopalvelun (Xbox Live, PlayStation Plus, Nintendo Online). Huomattava osa peleistä on puhtaasti nettipelejä, eli niitä ei voi pelata yksin esimerkiksi tietokonetta vastaan.

Asphalt 9: Legends -ajopeli löytyy Androidin ja iOS:n lisäksi Windowsille.

Asphalt 9: Legends

Saatavilla: Windows (Microsoft Store), Mac, Nintendo Switch, Android, iOS

Ikäraja: 10

Asphalt-ajopelisarjan yhdeksäs osa tarjoaa superautoja, hienot maisemat ja tarinan lisäksi moninpelin. Vauhtia ja tiukkoja tilanteita riittää, mutta auton ohjaaminen ei ole millintarkkaa puuhaa kuten Gran Turismossa.

Hieman kovemmilla autokuskeille löytyy ilmaiseksi esimerkiksi RaceRoom Racing Experience (Windows – K3). Iloa ja vauhtia tarjoaa myös Nintendon rakastettu ja vihattu Mario Kart Tour (Android, iOS – K4).

Brawlhalla on 2d-tappelupeli.

Brawlhalla

Saatavilla: Windows (Steam), Mac, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch

Ikäraja: 12

Brawlhalla on ilmainen 2d-tappelupeli, jossa on 49 erilaista pelihahmoa. Idea on pudottaa vastustaja pelialueelta tekemällä tarpeeksi vahinkoa. Piirretty ulkoasu erottaa Brawlhallan monista muista saman genren peleistä.

PUBG Mobile

Saatavilla: Android, iOS

Ikäraja: 17

Selviytymispelit ovat supersuosittuja myös puhelimilla. Fortniten lisäksi genren alkuhuuman aikaan julkaistu PlayerUnknown’s Battlegrounds on käännetty mobiililaitteille. Pelissä 100 pelaajaa hyppää alati pienenevälle saarelle, jossa koetetaan selviytyä elossa viimeisenä. Pelin aikana kerätään aseita ja tarvikkeita, soditaan muita pelaajia vastaan ja kiirehditään turva-alueelle.

Kokeile myös Call of Duty Mobilea (Android, iOS – K17). josta löytyy battle royalen lisäksi myös monia muita pelitiloja.

Fortnite oli vuoden 2018 pelisensaatio.

FORTNITE: BATTLE ROYALE

Saatavilla: Windows (Epic Games Store), Mac, iOS, Android, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch

Ikäraja: 12 vuotta

Vuoden 2018 pelisensaatio oli selviytymispeli Fortnite: Battle Royale, joka on yhä hyvin suosittu. Fortnitea voi pelata yksin, parin kanssa tai jopa neljän pelaajan porukalla.

Kolmannesta persoonasta kuvatussa räiskintäpelissä 100 pelaajaa hyppää kuumailmapallossa kiinni olevasta bussista saarelle, jossa taistellaan elämästä ja kuolemasta. Viimeisenä elossa oleva voittaa pelin. Saarelta löytyy aseita ja muita tarvikkeita auttamaan selviytymisessä. Pelaajia yhteen niputtaa niin kutsuttu myrsky, joka tekee vahinkoa, jos pelaaja jää sen taakse.

Ampumisen lisäksi pelissä on tärkeää oppia rakentamaan esimerkiksi kävelysiltoja sekä suojaa tarjoavia rakennuksia. Loppusotien tiukat tilanteet ja nopeat päätökset saavat sykkeen nousemaan.

Peli on ilmainen, mutta mikromaksuilla saa avattua erilaisia ulkoasuja, tansseja ja muuta ylimääräistä hahmolle.

Dota on yksi maailman suosituimmista pc-peleistä.

Dota 2

Saatavilla: Windows (Steam), Mac

Ikäraja: 17

Dota on reaaliaikaisesti yläviistosta pelattava strategiapeli, jossa kaksi viiden hengen joukkuetta ottaa toisistaan mittaa neliönmuotoisella pelikentällä.

Ydinidea on tuhota vastustajan tukikohta. Peli päättyy joko Ancient-rakennuksen tuhoamiseen tai GG:n kirjoittamiseen, joka tulee sanoista good game [hyvä peli]. Keskimäärin ottelut kestävät 30–60 minuuttia. Pisimmät ottelut voivat kestää jopa kaksi tuntia.

Ennen ottelun alkua joukkueet muodostavat omat kokoonpanonsa 117 sankarin valikoimasta. Sankarit eroavat toisistaan huomattavasti, mutta ovat kuitenkin hyvin tasapainossa toisiinsa nähden. Jokaisen sankarin voi valita vain kerran peliin. Hahmot valittuaan joukkueet saavat vielä aikaa sopia keskenään, kuka pelaa milläkin hahmolla ottelun.

Areenapeligenren ykköspeli League of Legends (Windows, Mac – K12) on myös ilmainen. Vainglory (Windows, Mac, Android, iOS – K12) ja Arena of Valor (Nintendo Switch, Android, iOS – K16) ovat myös kokeilemisen arvoisia pelejä.

Hearthstonen ohella digitaalisia korttipelejä ovat esimerkiksi Gwent ja Legends of Runeterra.

HEARTHSTONE

Saatavilla: Windows (Battle.net), Mac, Android, iOS

Ikäraja: 7

Hearthstonea kutsutaan digitaalisten korttipelien kuninkaaksi. Pelimekaniikat oppii nopeasti, mutta korttien oikeaoppimiseen käyttämiseen saa kulutettua paljon aikaa.

Pelissä on yhdeksän erilaista hahmoluokkaa, joista pelaaja valitsee yhden otteluun. Hahmot eroavat toisistaan pelityyliltään.

Idea on tuhota vastustajan hahmo, jolla on 30 elämäpistettä. Kortteja lätkitään pelilaudalle vuorotellen ja välissä nostetaan uusia pakasta. Korttien käyttäminen maksaa manakristalleja, joita pelaaja saa kierroksittain.

Oma korttipakka rakennetaan ennen ottelua pelin sadoista korteista, joita saa kerättyä ilmaiseksi. Kilpapelaajat hankkivat korttinsa avaamalla maksullisia korttipaketteja.

Samaan genreen kuuluvat myös Gwent (Windows, Xbox One, PlayStation 4, Android, iOS – K16) ja Legends of Runeterra (Windows, Android, iOS – K12).

Call of Duty: Warzone on tällä hetkellä suosittu selviytymispeli.

CALL OF DUTY: WARZONE

Saatavilla: Windows (Battle.net), Xbox One, PlayStation 4

Ikäraja: 18

Räiskintäpelisarja Call of Dutyn uusin osa on kuun alussa julkaistu ilmainen Warzone-selviytymispeli, jota pelataan kolmen hengen joukkueina. Otteluissa on 150 pelaajaa, mutta joko kaikki ovat yksin (soolotila) tai kolmen hengen joukkueina (50 kappaletta).

Pelin idea on jo toimivaksi todettu: Hypätään saarelle, kerätään tarvikkeita, eliminoidaan muut pelaajat ja viimeinen elossa voittaa. Nopeatempoinen Warzone erottuu muista genren peleistä yhdellä tempulla: Kun pelaajaa kuolee ensimmäisen kerran, peli ei pääty siihen, sillä pelaaja saa tilaisuuden taistella henkiin heräämisestä Gulak-areenalla. Siellä kuolleet pelaajat kohtaavat 1vs1-taisteluissa.

Warzonen yksi parhaista puolista on alustojen välinen yhteispeluu: Pc-pelaajat voivat pelata samaan aikaan Xbox- ja PlayStation 4 -kavereiden kanssa.

Selviytymispeleistä myös Apex Legends on ilmainen (Windows, Xbox One, PlayStation 4).

Kokeile myös näitä: Strategiaa, tankkeja, kalastusta...

StarCraft II (Windows – K16) on reaaliaikainen strategiapeli, jossa pelaa rakentaa armeijan valitsemalla yhden kolmesta rodusta. Peli muuttui osin ilmaiseksi vuonna 2017: Kolmesta suuresta kampanjasta ensimmäinen on täysin ilmainen. Moninpeliä voi myös pelata maksutta.

Path of Exile (Windows, Xbox One, PlayStation 4 – K18) on toimintaroolipeli. Pelaajan pitää kehittää hahmoaan ja kerätä tavaroita kiertäessään pelimaailmaa, jossa vaara vaanii aina kulman takana. Kyseessä on puhdas nettipeli.

Suosittu nettitoimintapeli Destiny 2 (Windows, Xbox One, PlayStation 4 – K16) on nykyisin myös osittain ilmainen. New Light -versiossa pääsee maksutta suorittamaan useita tehtäviä ja pelaamaan moninpelin eri pelimuotoja. Nettipelissä suoritetaan tehtäviä, kehitetään omaa hahmoa ja etsitään aina parempia tavaroita.

World of Tanks (Windows, Mac, Xbox 360, Xbox One, PlayStation 4, Android, iOS – K7) on kolmannesta persoonasta kuvattu tankkipeli. Kyseessä on verkossa pelattava suuri moninpeli, jossa jokainen pelaaja ohjaa omaa panssarivaunuaan. Idea on taistella joukkueessa samanvahvuisen vastustajan kanssa. Taisteluista saa kokemuspisteitä, joilla voi kehittää omia tankkeja tai ostaa uusia. Karttoja on useita kymmeniä, pelitiloja muutama erilainen.

Roblox (Windows, Mac, Xbox One, Android, iOS – K7) on monen pelaajan nettipeli. Robloxista löytyy tuhansia palikoista rakennettuja pelimaailmoja, joihin on koodattu erilaisia pelejä. Pelissä pääsee ajamaan kilpaa, ampumaan, pelaamaan Unoa ja vaikka tutkimaan murhamysteeriä.

Super Mario Run (Android, iOS – K3 ) on peli, jossa hahmo juoksee automaattisesti eteenpäin ja tehtävä on väistellä vastaantulevia esteitä. Super Mario Run on hyvä pelivalinta, jos aiempaa pelikokemusta ei ole lainkaan.

Fishing Planet (Windows, Mac – K3) on tietokoneelle tehty kalastuspeli. Kalastuspaikkoja, kaloja, vapoja ja vieheitä on useita kymmeniä erilaisia. Jos kalojen narraaminen rannalta ei nappaa, veneellä pääsee keskemmälle järveä. Rahalla saa avattua pelissä lisää vieheitä, kalapaikkoja ja muuta.

Dota Underlords (Windows, Android, iOS – K12) ja Teamfight Tactics (Windows, Android – K12) ovat niin sanottuja autoshakkipelejä. Peli koostuu kierroksista, joiden aikana omaa hahmoarmeijaa kehitetään. Pelin edetessä pelaajia putoaa, kunnes vain voittaja on jäljellä.