Esports-tiimi leveillee ”30 miljoonan dollarin” ökytalolla – todellisuus on ihan toinen

FaZe Clan on esitellyt Youtubessa uutta pelitaloaan, joka on rakennettu järven rantaan. Videolla väitetään talon maksavan 30 miljoonaa dollaria.

Yhdysvaltalainen pelitiimi FaZe Clan on hankkinut uuden pelitalon, joka sijaitsee Los Angelesissa.

Veden äärelle rakennetusta talosta löytyy oman laiturin ja ison pihan lisäksi muun muassa uima-allas, kuntosali sekä elokuvateatteri. Youtubeen ladatun esittelyvideon otsikon mukaan talo maksaa 30 miljoonaa dollaria.

Famous Celebrity Homes -sivuston mukaan FaZe ei ole kuitenkaan ostanut taloa, vaan vuokrannut sen 80 000 dollarilla kuussa. Sivuston mukaan talon arvo ei ole myöskään 30 miljoonaa vaan 6,1 miljoonaa.

Talossa asuvat FaZe-jäsenistä muun muassa tubetähdet Alexander ”Adapt” Hamilton, Nordan ”Rain” Shat, Ricky ”Banks” Banks sekä Jarvis ”Jarvis” Kaye, joka sai viime vuoden lopulla elinikäisen pelikiellon Fortniteen.

Videon alkupuolella vitsaillaan heti Kayen tilanteella. Kun esittelykierroksen tekevä Banks astuu hänen huoneeseensa, Kaye on pelaamassa Fortnitea. Pilke silmäkulmassa toteutetulla videolla brittinuori säikähtää Banksin sisääntuloa, nostaa monitorin pöydältä, lyö sen kappaleiksi pesäpallomailalla ja kieltää samalla pelanneensa Fortnitea.

FaZe on yksi pelimaailman tunnetuimmista joukkueista. Call of Duty -videoilla aikoinaan suursuosioon nousseella joukkueella on vankka ja uskollinen seuraajakunta.

Useilla FaZeen kuuluvilla tubettajilla on miljoonia seuraajia. Tuntemattomatkin nimet voivat saada hurjia seuraajamääriä nopeasti, kun he liittyvät FaZeen, kuten 13-vuotiaalla Fortnite-pelaajalle kävi.

Kilpapuolella FaZe on menestynyt Call of Dutyn lisäksi Fortnitessa, Counter-Strikessa, Rainbow Six Siegessä ja PlayerUnknown's Battlegroundissa. Tiimillä on myös edustusta FIFA-pelisarjassa.

Suosikkitiimi on ollut viimeisen vuoden aikana useasti otsikoissa eri kohuista, kuten epäreilusta pelaajasopimuksesta. FaZe selvittelee parhaillaan oikeusteitse Fortnite-tähden Turner ”Tfue” Tenneyn kanssa sopimusasioista.