HIFK:lla on nyt myös änäritiimi – jatkaa koronasta huolimatta

HREDS astelee änärikentille muun muassa IS Cupissa menestyneiden pelaajien johdolla. Koronan tuoma epävarmuus mietityttää myös kilpapelipiireissä.

Jääkiekkoseura HIFK:n marraskuussa 2016 perustama kilpapeliorganisaatio hREDS tekee paluun NHL-pelisarjaan.

HREDS on värvännyt aiemmin Delusion-nimellä pelaavan 6vs6-änäritiimin. Joukkue sijoittui viime marraskuussa IS Cup 4 -turnauksessa toiseksi hieman poikkeavalla kokoonpanolla.

Änärissä helsinkiläisorganisaatiota edustavat 18-vuotias Perttu ”Beniittto” Kemppainen, 22-vuotias Joakim ”Joukkiii” Nyholm, 16-vuotias Niklas ”NikkeDangles” Tukiainen, 20-vuotias Tuukka ”KingOfApes” Röpelinen, 37-vuotias Janne ”Janzuh” Nyqvist, 17-vuotias Teemu ”Teemuyy” Polttila, 19-vuotias Niklas ”uhNikke” Nieminen ja 25-vuotias Mika ”FinKonna” Paasikontu. Röpelinen on joukkueen varapelaaja.

6vs6-pelitilassa jokaista pelipaikkaa ohjaa yksi ja sama pelaaja koko ottelun. Esimerkiksi 16-vuotias Tukiainen pelaa oikeana laitahyökkääjänä ja 37-vuotias Nyqvist on vasen puolustaja. Kokoonpanosta löytyy useampi änärin Euroopan-mestari.

HREDS on aiemmin ollut mukana NHL-pelisarjassa vuonna 2018, jolloin tiimiä edusti neljän kuukauden ajan Erik ”EKI” Tammenpää. Tammenpää voitti hREDS-aikanaan 1vs1-pelitilan maailmanmestaruuden.

GM Christer Kasurinen kertoo Ilta-Sanomille organisaation seuranneen änärin tilannetta jo hetken aikaa. Nyt kun vihdoin löytyi sopiva porukka, rattaat saadaan pyörimään myös virtuaalikiekon puolella.

– Emoseuralla on kasvava kiinnostus tehdä yhteisiä projekteja, ja tässä on hyvin luonnollinen liittymäkohta. NHL on loistava peli, jolla tutustuttaa esportsista kiinnostuneita ihmisiä niihin mahdollisuuksiin, joita se tarjoaa. Varsinkin tällaiseen maailmanaikaan.

Uusia hREDS-tiimejä on tuskin enää luvassa tänä vuonna, sillä organisaatio aikoo nyt ”seurata tilannetta”. Kasurisen mukaan laajentamispäätöksiin vaikuttavat ihmiset ja kilpailukykyisyys, ei varsinainen peli.

Änärin lisäksi hREDS kilpailee Counter-Strikessa ja Fortnitessa. Kasurisen mukaan CS-tiimi on hiljalleen alkanut päästä tekemisen makuun – Samu ”Samppa” Kylmälän liittyminen joukkueeseen juuri ennen joulua sekoitti pakkaa. Helmikuussa pelatuista Assembly- ja Lantrek-turnauksista tuloksena oli viimeinen sija.

– Rosteri on hyvin kilpailukykyinen nuoresta ikäjakaumastaan huolimatta. Odotammekin jatkuvaa kehitystä ja kasvua kaikilta viideltä pelaajalta. Fortnite-rintamalla Lassi ”BELAEU” Kallio on jatkanut hyvällä tasolla ja parhaillaan taistelee Euroopan-ladderin korkeilla sijoilla.

Koko maailmaa tällä hetkellä piinaava koronavirus on vaikuttanut myös esportsiin. Kasurinen kertoo tiedon puutteen ja epävarmuuden vaikuttavan hREDSiin yhtä lailla kuin yhteiskuntaankin.

– Tässä vaiheessa on tärkeä myös todeta, että jatkamme alana voimakkaasti eteenpäin, siinä missä monet lajit/alat ovat ilmoittaneet kykenevänsä tekemään näin vasta syksyllä. Rohkeutta tekemiseen kaivataan, ja toivottavasti se myös näkyy yhteistyökumppanuuksien lisääntymisenä.

Korjattu 12.17: Nyqvist on puolustaja, ei maalivahti.