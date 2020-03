Käykö aika pitkäksi kotona? Tässä 9 kehuttua ja ilmaista peliä

Muun muassa Fortnite, Warframe, Super Brawl, Dota Underlords ja Call of Duty: Warzone ovat kaikki pelattavissa ilmaiseksi.

Ilta-Sanomat vinkkaa yhdeksän kehuttua ilmaispeliä koronaviruksen jättämän vapaa-ajan täyttämiseksi.

Koronakriisin keskellä monen vapaa-aika on lisääntynyt huomattavasti. Aikaa voi käyttää Netflixin ja kotitöiden ohella vaikka pelaamiseen.

Ilta-Sanomat listasi yhdeksän kehuttua ja hyväksi todettua, ilmaista moninpeliä. Pääosa peleistä on pc:lle, Xbox Onelle tai PlayStationille, mutta myös esimerkiksi mobiilipelaajat on huomioitu. Omia ilmaispelivinkkejäsi voi jakaa kommenttiosiossa!

Vaikka kaikki alla listatut pelit ovat ilmaisia, jokaisesta löytyy mikromaksuja. Joissain peleissä mikromaksuilla saa nopeutettua edistymistä tai avattuja uusia pelillisiä juttuja, kun taas toisissa rahalla saa vain koristetavaroita, jotka eivät vaikuta pelikokemukseen. Xbox One- ja PlayStation 4 -ilmaispelit saattavat vaatia konsolin oman maksullisen verkkopalvelun (Xbox Live tai PlayStation Plus).

Fortnite on saatavilla kaikille suurille pelialustoille.

Fortnite: Battle Royale

Saatavilla: Windows (Epic Games Store), Mac, iOS, Android, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch

Ikäraja: 12 vuotta

Vuoden 2018 pelisensaatio oli selviytymispeli Fortnite: Battle Royale, joka on yhä hyvin suosittu. Fortnitea voi pelata yksin, parin kanssa tai jopa neljän pelaajan porukalla.

Kolmannesta persoonasta kuvatussa räiskintäpelissä 100 pelaajaa hyppää kuumailmapallossa kiinni olevasta bussista saarelle, jossa taistellaan elämästä ja kuolemasta. Viimeisenä elossa oleva voittaa pelin. Saarelta löytyy aseita ja muita tarvikkeita auttamaan selviytymisessä. Pelaajia yhteen niputtaa niin kutsuttu myrsky, joka tekee vahinkoa, jos pelaaja jää sen taakse.

Ampumisen lisäksi pelissä on tärkeää oppia rakentamaan esimerkiksi kävelysiltoja sekä suojaa tarjoavia rakennuksia. Loppusotien tiukat tilanteet ja nopeat päätökset saavat sykkeen nousemaan.

Peli on ilmainen, mutta mikromaksuilla saa avattua erilaisia ulkoasuja, tansseja ja muuta ylimääräistä hahmolle.

Brawl Stars on Supercellin viimeisin hittipeli.

Brawl Stars

Saatavilla: Android, iOS

Ikäraja: 7

Brawl Stars on kotimaisen Supercellin viimeisin hittipeli. Ylhäältäpäin kuvatussa mobiilipelissä kaksi kolmen hengen joukkuetta kohtaa peliareenalla. Pelimuotoja on useampi, ja ne eroavat toisistaan merkittävästi.

Esimerkiksi jalokivikaappauksessa idea on kerätä peliareenalta enemmän jalokiviä kuin vastustaja, palkkiojahdissa kerätään tähtiä eliminoimalla vastustajajoukkueen pelaajia, rähinäpallossa tiimit pelaavat keskenään jalkapalloa, ryöstössä rikotaan vastustajan kassakaappi nopeammin ja piirityksessä tuhotaan vastustajan rakentajatykit. Pelissä on myös battle royale -selviytymispelitila, jota pelataan yksin tai parin kanssa.

Counter-Strike: Global Offensive on tällä hetkellä suositumpi kuin koskaan.

Counter-Strike: Global Offensive

Saatavilla: Windows (Steam)

Ikäraja: 16

CS:GO on legendaarisen räiskintäpelisarjan uusin osa. Vaikka taktinen ensimmäisen persoonan räiskintäpeli on julkaistu jo 2012, se on tällä hetkellä suositumpi kuin koskaan.

Peliä voi pelata yksin tietokonetta vastaan, mutta eniten iloa saa irti pelaamalla yhdessä muiden kanssa. Suomen suosituimpiin peleihin lukeutuva CS on helppo oppia, mutta vaikea hallita.

Suosituin pelitila on jo klassikoksi muodostunut kilpailullinen. Siinä pelaa vastakkain kaksi viiden hengen joukkuetta: erikoisjoukot eli poliisit (counter-terrorists) ja terroristit (terrorists). Idea on yksinkertainen: Terroristit koittavat virittää ja räjäyttää pommin, poliisit estää sen räjähtämisen.

Muita suosittuja pelitiloja ovat esimerkiksi kaverin kanssa pelattava Wingman [2vs2, suosikkikarttojen pienemmät versiot], Danger Zone [18 pelaajan battle royale, 1–3 hengen joukkueet] sekä War Games [useita hieman leikkimielisempiä pelimuotoja].

Dota Underlords on niin kutsuttu autoshakkipeli.

Dota Underlords

Saatavilla: Pc (Steam), Android, iOS

Ikäraja: 7

Dota Underlords on taktinen ”autoshakkipeli”, jossa tavoite on olla elossa viimeisenä. Ottelussa pelaa aina kahdeksan pelaajaa.

Pelin aikana pelaaja rakentaa armeijaa, jonka tulisi selvitä kierroksista voittajana. Peli alkaa valitsemalla yksi sankari, joita on useita erilaisia. Sankarit eroavat toisistaan kyvyiltään: Yksi tekee jokaisella kierroksella aina enemmän vahinkoa, toinen taas vahvistaa muiden iskuja.

Kierrosten aikana hahmot taistelevat itsenäisesti ilman ohjausta. Kierrosten välissä valitaan esineitä hahmoille, kehitetään hahmoja ja hankitaan uusia sankareita. Kierroksen päätteeksi huonoin pelaaja putoaa.

Keskiössä ovat esineiden ja pelivaluutan eli kullan käyttö sekä sankarien hyödyntäminen taisteluissa, oli kyseessä sitten yhteensopivat iskut tai se, mihin kohti pelilautaa hahmo laitetaan.

Apex Legends keräsi 25 miljoonaa pelaajaa viikon sisään keväällä 2019.

Apex Legends

Saatavilla: Windows (Origin), Xbox One, PlayStation 4

Ikäraja: 16

Apexin perusidea on sama kuin muissa battle royale -selviytymisräiskinnöissä: Joukkueet hyppäävät saarelle ja etsivät tarvikkeita pienenevällä pelialueella. Viimeisenä elossa oleva joukkue voittaa pelin.

Pelissä kilpaillaan kolmen hengen joukkueina. Jokaisessa ottelussa on 20 joukkuetta eli yhteensä 60 pelaajaa. Ennen peliä joukkueet valitsevat pelihahmot kahdestatoista vaihtoehdosta. Hahmoilla on erilaisia taitoja ja erikoiskykyä, joten hahmoyhdistelmät vaikuttavat tiimipelaamiseen.

Apex on pelitemmoltaan verrattavissa Call of Dutyyn ja Overwatchiin, joten vauhtia on selvästi enemmän kuin Fortnitessa tai Counter-Strikessä. Pelin säännölliset päivitykset vaikuttavat ajoittain myös tarjolla oleviin pelitiloihin. Apex on puhtaasti nettiräiskintä, eli sitä voi pelata tietokonetta vastaan ilman internetiä.

Warframessa scifi-ninjat mäiskivät ja räiskivät suurilla planeetoilla.

Warframe

Saatavilla: Windows (Steam), Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch

Ikäraja: 18

Warframe on scifi-toimintapeli, jossa ninjat räiskivät ja mäiskivät. Pelissä suoritetaan tehtäviä porukalla, eikä pelattava lopu heti kesken.

Warframen juoni on aluksi monimutkainen ja epäselvä, mutta pelituntien kasvaessa tarina aukeaa. Destiny-pelaajat tuntevat olonsa nopeasti kotoisaksi. Pelin kaikki asiat on hankittavissa ilmaiseksi, mutta se vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä.

Hearthstone on digitaalinen korttipeli.

Hearthstone

Saatavilla: Windows (Battle.net), Mac, Android, iOS

Ikäraja: 7

Hearthstonea kutsutaan digitaalisten korttipelien kuninkaaksi. Pelimekaniikat oppii nopeasti, mutta korttien oikeaoppimiseen käyttämiseen saa kulutettua paljon aikaa.

Pelissä on yhdeksän erilaista hahmoluokkaa, joista pelaaja valitsee yhden otteluun. Hahmot eroavat toisistaan pelityyliltään.

Idea on tuhota vastustajan hahmo, jolla on 30 elämäpistettä. Kortteja lätkitään pelilaudalle vuorotellen ja välissä nostetaan uusia pakasta. Korttien käyttäminen maksaa manakristalleja, joita pelaaja saa kierroksittain.

Oma korttipakka rakennetaan ennen ottelua pelin sadoista korteista, joita saa kerättyä ilmaiseksi. Kilpapelaajat hankkivat korttinsa avaamalla maksullisia korttipaketteja.

Call of Dutyn selviytymispeli on nimeltään Warzone. Kuun alussa julkaistu peli on tällä hetkellä supersuosittu.

Call of Duty: Warzone

Saatavilla: Windows (Battle.net), Xbox One, PlayStation 4

Ikäraja: 18

Räiskintäpelisarjan Call of Dutyn uusin osa on kuun alussa julkaistu ilmainen Warzone-selviytymispeli, jota pelataan kolmen hengen joukkueina. Otteluissa on 150 pelaajaa, mutta joko kaikki ovat yksin (soolotila) tai kolmen hengen joukkueina (50 kappaletta).

Pelin idea on jo toimivaksi todettu: Hypätään saarelle, kerätään tarvikkeita, eliminoidaan muut pelaajat ja viimeinen elossa voittaa. Nopeatempoinen Warzone eroaa muista genren peleistä yhdellä tempulla: Kun pelaajaa kuolee ensimmäisen kerran, peli ei pääty siihen.

Kuollessaan pelaaja heitetään Gulak-areenalle, jossa kuolleet pelaajat kohtaavat 1vs1-taisteluissa. Voittaja saa uuden mahdollisuuden taistella voitosta. Vaihtoehtoisesti pelivaluutalla voi ostaa paikan takaisin peliin.

Warzonen yksi parhaista puolista on alustojen välinen yhteispeluu: Pc-pelaajat voivat pelata samaan aikaan Xbox- ja PlayStation 4 -kavereiden kanssa.

Clash Royale

Saatavilla: Android, IOS

Ikäraja: 13

Supercellin suositussa taktiikkapelissä kaksi pelaajaa kohtaa kaksiosaisella pelikentällä. Alueita yhdistää kaksi siltaa, joita pitkin saa hyökättyä vastustajan puolelle. Pelaajan tehtävä on tuhota vastapelaajan kaikki tornit tai kukistaa eturintaman takana istuva kuningashahmo.

Pelaaminen tapahtuu korteilla, joita on useita kymmeniä. Otteluun saa valita vain tietyn määrän kortteja, ja vastustajan valinnat selviävät pelin edetessä. Korttien käyttö maksaa eliksiiriä, jota on käytettävissä kerrallaan vain rajattu määrä. Eliksiiriä saa lisää läpi ottelun, mutta vain odottamalla.

Uusia kortteja sisältäviä arkkuja saa ilmaiseksi tai ostamalla. Pelaamisen oppii nopeasti, mutta erilaisia korttiyhdistelmiä keksii vielä useammankin pelitunnin jälkeen.