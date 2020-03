Tunnetun esports-tiimin pelaajalla koronavirus

Brenden ”Casper” Marino on tiedettävästi ensimmäinen koronavirukseen sairastunut esports-ammattilainen.

26-vuotias Brenden ”Casper” Marino edustaa esportsin tunnetuimpiin nimiin kuuluvaa Team Liquid -organisaatiota.

Apex Legends -videopelin ammattilaisella Brenden ”Casper” Marinolla on todettu koronavirus. Marino kertoi asiasta Twitterissä.

26-vuotias yhdysvaltalaispelaaja Moreno kertoi Twitterissä lauantaina heränneensä siihen, että rintaan, päähän ja kurkkuun sattui. Lisäksi hän oksensi verta. Päivän mittaan olo huononi huomattavasti. Sunnuntaina hän kertoi yrittäneensä päästä testattavaksi neljään eri terveyskeskukseen, mutta yksikään niistä ei tehnyt testejä.

Moreno pääsi testattavaksi tiistaina, ja tulos oli positiivinen. Morenon mukaan hoitajat eivät olleet huolissaan nuoren miehen tilanteesta. Hänen ennustettiin paranevan 8–12 päivässä, joten seuraavat kaksi viikkoa hän istuu kotona.

Moreno on edustanut reilun vuoden Team Liquid -organisaatiota. Morenon tiimi pelasi viikonloppuna Apex Legends -MM-sarjan turnausta, jossa se sijoittui seitsemänneksi. Moreno pelasi kaikissa otteluissa huonosta olostaan huolimatta.

Vuonna 2000 perustettu Team Liquid on yksi maailman suurimmista kilpapeliorganisaatioista. Liquid on menestynyt muun muassa Dota 2:ssa, League of Legendsissa, Counter-Strikessa, StarCraftissa, Fortnitessa, PlayerUnknown’s Battlegroundsissa ja Rainbow Sixissä.