Suomessa on CS-pelaajien kultakausi – liigoissa jaossa 160 000 €

Suomessa pelataan tällä hetkellä kolmea Counter-Strike-liigaa. Neljäs alkaa vielä kevään aikana.

Suomalaisilla Counter-Strike-joukkueilla riittää pelattavaa, sillä parhaillaan on käynnissä useampi iso CS-liiga.

Telia Esports Seriesin kolmas kausi alkoi viime torstaina. Kahdeksan joukkueen sarjaa pelataan maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin. Toukokuun alussa päättyvän sarjan voittaja palkitaan 14 000 euron lisäksi paikalla kansainväliseen DreamHack Winter 2020 -turnaukseen.

Ensimmäisen viikon jälkeen sarjakärjessä on kaksi ottelua pelannut ja molemmat voittanut SJ Gaming. Toisena on Elias ”Jamppi” Olkkosen tähdittämä Kynyniekat, joka on voittanut kaksi kolmesta ottelusta. NYYRIKKI ja Team Crazycoco jakavat jumbosijan 0–2-tuloksella.

Perjantaisin ja sunnuntaisin pelattavassa Elisa Spring Challenge -turnauksessa pelaavat melkein samat joukkueet kuin Telia-sarjassa, ainoastaan NYYRIKKI ja Kynyniekat puuttuvat.

Tähän mennessä jokainen joukkue on pelannut Elisan sarjassa yhden ottelun. SJ ja KOVA nappasivat voitot hREDSistä ja Team CrazyCocosta, kun taas Conquer ja VETO pelasivat tasapelin. Sunnuntailta siirretty Conquer–CrazyCoco -ottelu pelataan tänään kello 18.

Elisa-liigan voittaja saa paikan BLAST-turnaussarjan Pohjoismaiden-karsintaan, joka järjestetään Tampereella ilman yleisöä 1.–3. toukokuuta. Turnausvoittaja on Suomen toinen edustaja karsinnassa ENCEn rinnalla.

Pelattavaa riittää

Telia- ja Elisa-liigojen lisäksi 60 000 euron Rainmaker Open -turnaussarja alkoi viikonloppuna. Turnaus alkaa 12 avoimella nettikarsinnalla. Ensimmäiset kaksi karsintaa päättyivät Nyyrikin ja RCTICin voittoihin. Nämä liittyvät HAVUn, KOVA, SJ:n ja hREDSin seuraan.

Telian, Elisan ja Rainmakerin CS-pelien lisäksi luvassa on vielä Finnish Esports Leaguen eli FELin CS-sarja, joka alkaa kevään aikana. Sarjassa kilpailee kahdeksan joukkuetta.

Liigojen yhteenlasketut palkintosummat nousevat 160 000 euroon. Telian palkintopotti on 40 000, Elisa-liigan 10 000, Rainmakerin 60 000 ja FELin 50 000.

Telia-liiga päättyy 7. toukokuuta, Elisa-liiga huhtikuun aikana ja Rainmakerin finaalipeli on 14. kesäkuuta. FELin aikataulua ei ole vielä ilmoitettu.