Real Madrid -tähti voitti La Ligan FIFA-turnauksen – Unicefin koronaprojektiin lähes 180 000 €

La Liga -pelaajat keräsivät hyväntekeväisyysturnauksella lähes 180 000 euroa Unicefille.

Espanjan kansallinen jalkapallosarja La Liga on muiden urheilusarjojen tavoin joutunut keskeyttämään kautensa koronaviruksen takia.

Viikonloppuna kaikki La Liga -seurat Barcelonaa ja Real Mallorcaa lukuun ottamatta tekivät hyvää pelaamalla suositussa FIFA-pelissä hyväntekeväisyysturnauksen. Joukkueita edustivat turnauksissa seurojen oikeat futistähdet.

Turnausvoiton vei 24-vuotias Real Madrid -pelaaja Marco Asensio, joka kaatoi finaalissa Leganesin Aitor Ruibalin 4–2-tuloksella. Asensio oli ennen finaalia rökittänyt puolivälierissä Villarrealin Manu Morlanesin 5–1 ja välierissä SD Eibarin Edu Expósiton 7–0.

Hyväntekeväisyyspotti, joka lahjoitetaan Unicefin koronaprojektiin, kohosi järjestäjä Ibai Llanosin mukaan lähes 180 000 euroon. Yli puolet summasta tuli La Ligalta ja Espanjan suurimmalta pankilta Santanderilta.

Turnauksen järjestänyt Llanos on kerännyt hurjat määrät seuraajia tubevideoillaan ja selostamalla League of Legendsia. G2 Esports -kilpaorganisaatiota edustavalla espanjalaisella on 1,3 miljoonaa fania Twitterissä, melkein miljoona seuraajaa Instagramissa ja 837 000 tilaajaa Youtubessa.

Barcelona ja Real Mallorca eivät saaneet osallistua turnaukseen, koska seurat tekevät yhteistyötä Konamin kanssa, joka julkaise FIFA-sarjan kilpailijaa eFootball-peliä.

Pätkä Asension ja Morlanesin välisestä puolivälierästä: