CS-major siirtyy marraskuulle – palkintopotista tuli historian suurin

Rioon toukokuulle suunniteltu Counter-Striken Major-arvoturnaus on siirretty marraskuulle. Muutoksen takia jaossa on CS-historian suurin palkintosumma.

Turnausjärjestäjä ESL on ilmoittanut siirtävänsä Counter-Striken ykkösturnauksen eli Majorin koronaviruksen takia toukokuulta marraskuulle. Siirtopäätöksen takana on CS-julkaisija Valve, joka on antanut ESL:lle oikeudet järjestää Majorin.

Pelin kuudestoista arvoturnaus piti pelata Riossa 11.–24.5. Uusi ajankohta on 19.–22.11, mutta kisakaupunki pysyy samana. Arvoturnaus järjestetään lähes samoilla päivillä kuin alunperin loppuvuodelle suunniteltu Major.

Marraskuulle ilmoitetut päivät sisältävät vain Majorin pudotuspelivaiheen, mutta todellisuudessa kisat kestävät pidempään, todennäköisesti 9.–22.11. Turnaus kostuu kahdesta lohkovaiheesta ja pudotuspeleistä. Tarkemmat päivämäärät vahvistetaan lähiaikoina.

Valve on päättänyt yhdistää tälle vuodelle tarkoitettujen Majorien potit, joten Riossa on jaossa ennätykselliset kaksi miljoonaa dollaria. Kyseessä ei ole pysyvä muutos.

Edellinen Major-arvoturnaus on pelattu elo-syyskuun vaihteessa Saksassa. Voiton vei tanskalainen Astralis. Suomalainen ENCE ylsi puolivälieriin.

Majoreissa parhaiten menestyneet 14 joukkuetta ovat aiemmin saaneet suorat kisapaikat aina seuraavaan koitokseen. Toistaiseksi on epäselvää, saavatko Berliinissä menestyneet tiimit enää suoraa paikkaa Rioon.

ESL:n kilpapuolen päävastaavan Michal ”Carmac” Blicharzin mukaan Valve ei ole vielä linjannut, miten loppuvuoden Majorin joukkueet ratkotaan. Asiaa mietitään tarkasti tulevat viikot.

HLTV uutisoi alkuvuonna Valven suunnitelmista muuttaa Major-karsintakuviota heti Rion jälkeen. HLTV:n saaman kirjeen mukaan jatkossa Major-sijoituksesta saisi pisteitä, mutta lisäksi järjestettäisiin kaksi Major-karsintaturnausta. Yhteensä eniten pisteitä keränneet tiimit saisivat kutsun Majoriin.

Koronaviruksen takia 2020 on ensimmäinen täysi kalenterivuosi, jolloin pelataan vain yksi Major-turnaus. CS-majorien järjestäminen alkoi marraskuussa 2013. Sen jälkeen niitä on järjestetty 2–3 per vuosi.