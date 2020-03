ENCEn karu konttaus jatkuu! Tappioputki kasvoi yhdeksään, Jesse Linjalan tiimi antoi turpasaunan

Jesse ”zehN” Linjalan joukkue antoi ENCElle todellisen turpasaunan sunnuntain huippuottelun ratkaisevassa kartassa. ENCE on nyt hävinnyt yhdeksän ottelua putkeen.

Jesse ”zehN” Linjalan tähdittämä GODSENT-joukkue avasi voittotilin Counter-Striken huippusarjassa ESL Pro Leaguessa.

GODSENT voitti sunnuntaina Suomen ykkösnimen ENCEn 2–1-tuloksella (13–16 Train, 19–16 Nuke, 16–4 Dust II). Voitto oli eurooppalaisen GODSENTin ensimmäinen liigassa.

GODSENT johti ensimmäisenä pelattua Trainia 12–9-lukemin, mutta ENCE nousi voittoon viemällä seitsemän viimeisestä kahdeksasta kierroksesta. Nukessa GODSENT johti peräti 14–7, mutta voittaja ratkesi vasta jatkoajan jälkeen. Ratkaisevassa kartassa Linjalan joukkue oli alusta loppuun selvästi parempi, sillä ENCEn osalta ottelu päättyi rumaan turpasaunaan.

ENCElle tappio oli jo neljäs liigassa ja kaiken kaikkiaan joukkueen yhdeksäs peräkkäinen. Edellinen voitto on tammikuun alkupuolelta. ENCE on voittanut EPL:ssä yhden kartan Vitalitya, Astralista ja GODSENTiä vastaan, mutta puhti on loppunut kesken tärkeimmällä hetkellä.

EPL-liigan A-lohkon viimeiset ottelut pelataan tiistai-iltana. ENCE kohtaa ruotsalaisen Ninjas in Pyjamasin ja GODSENT venäläisen Team Spiritin.

