La Liga -pelaajat tekevät hyvää koronaa vastaan: Kilpailevat viikonloppuna FIFA 20 -pelissä

Kaikki 20 La Liga -joukkuetta ovat mukana viikonloppuna järjestettävässä FIFA 20 -videopeliturnauksessa. Joukkueita edustavat virtuaaliviheriöllä oikeat futistähdet.

Espanjan kansallisen jalkapallosarjan La Ligan joukkueet, lukuun ottamatta Real Mallorcaa, pelaavat tänä viikonloppuna FIFA 20 -videopelillä järjestettävässä turnauksessa keskenään. Asiasta uutisoi espanjalainen Marca.

Turnauksessa liigajoukkueita edustavat näiden oikeat futistähdet. Esimerkiksi FC Barcelonaa edustaa turnauksessa Sergi Roberto ja Real Madridia Marco Asensio. Kolmipäiväisen turnauksen kaikki pelaajat löytyvät jutun lopusta olevasta listasta. Ottelut alkavat kello 20 Suomen aikaa.

Turnausta voi seurata espanjaksi alla olevasta lähetyksestä:

Jos lähetys ei näy yllä, katso sitä täältä.

Turnauksen takana on G2 Esports -kilpaorganisaatiota edustava espanjalainen Ibai Llanos, joka on kerännyt hurjan määrän selostajia tubevideoillaan ja selostamalla League of Legendsia. Llanosilla on 1,2 miljoonaa fania Twitterissä, melkein miljoona seuraajaa Instagramissa ja 755 000 tilaajaa Youtubessa.

Llanos ehdotti La Liga -joukkueiden välistä turnausta Twitterissä nähtyään Sevilla- ja Betis-pelaajien välisen FIFA-matsin. Llanosin ehdotus sai nopeasti kannatusta ja kaikki liigajoukkueet ilmoittautuvat mukaan vuorokaudessa. Turnaustulot ohjataan vielä paljastamattomaan hyväntekeväisyyskohteeseen koronaviruksen taistelua vastaan.

La Liga on monien muiden urheilusarjojen tavoin keskeytetty toistaiseksi koronaviruksen takia. FIFA-turnaus tarjoaa faneille jotain katsottavaa – ilmaiseksi.

FIFA-turnauksen pelaajat joukkueittain:

Sergi Roberto (Barcelona)

Marco Asensio (Real Madrid)

Sergio Reguilon (Sevilla)

Adnan Januzaj (Real Sociedad)

Jason Remeseiro (Getafe)

Marcos Llorente (Atletico Madrid)

Carlos Soler (Valencia)

Manu Morlanes (Villarreal)

Jose Antonio Martinez (Granada)

Gorka Guruzeta (Athletic Club)

Ruben Garcia (Osasuna)

Borja Iglesias (Real Betis)

Carlos Clerc (Levante)

Lucas Perez (Alaves)

Pedro Porro (Real Valladolid)

Edu Exposito (Eibar)

Kevin Vazquez (Celta Vigo)

Aitor Ruibal (Leganes)

Adri Embarba (Espanyol)

Turnauskaavio: