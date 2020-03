ENCEn tappioputki kasvoi seitsemään, mutta häviö ei ollut katastrofi – ”S**tanan s**tana”

ENCE-valmentaja Slaava Räsäsen (vasemmalla) ja markkinointipäällikkö Joona Leppänen purkivat pettymystä viime yönä Twitteriin. ENCE on hävinnyt viimeiset seitsemän peliä.

ENCEn valmentaja ja markkinointipomo twiittasivat niukasti hävityn pelin jälkeen. Vaikka peli näytti paikoitellen todella hyvältä, niin ”tappio on tappio”.

ENCE hävisi viime yönä niukasti Counter-Striken ykkösliigassa ESL Pro Leaguessa ranskalaiselle Team Vitality -joukkueelle.

Paras kolmesta -sarjan ratkaiseva kartta päättyi ENCEn 14–16-tappioon. Tappiosta huolimatta ENCEn suoritukset näyttivät pitkästä aikaa siltä, että toisena päivänä niillä olisi saattanut irrota voitto.

Ottelun jälkeen pettymystä purkivat Twitterissä niin joukkueen valmentaja Slaava ”Twista” Räsänen kuin ENCEn markkinointipäällikkö Joona ”natu” Leppänen.

– 1–2-tappio Vitatylle toisessa EPL-ottelussa. Olen iloinen, että pelasimme tänään parempaa CS:ää, mutta tappio on tappio... Hyvä peli, Räsänen twiittasi.

Leppänen tiivisti fiilikset hieman ytimekkäämmin: ”Saatanan saatana”.

Fanit jättivät tsemppaavia viestejä niin Räsäsen kuin Leppäsen twiitteihin.

– Ensimmäinen valonpilkahdus puoleen vuoteen.

– Nyt näytti jo hyvältä tekeminen, niin pienestä kiinni voitto. Toivotaan että perjantaina tulisi päänahka Astraliksesta.

– Parasta peliä, mitä olen nähnyt teiltä tänä vuonna. Tappiosta huolimatta olen tyytyväinen.

– HYVIN PELATTU! Eri päivänä tämäkin olisi ollut voitto. Oli niin tiukkoja rundeja, joista jäi kiinni häviö. [...] Kannattaa olla ylpeitä, miten pelasitte tänään, vaikka häviö toisaalta tuli.

Eräälle fanille Leppänen kertoi voittojen ottavan päähän erityisesti siksi, että pelaajat tekevät töitä kovasti, mutta tulostaulu puhuu puolestaan.

Eräs ENCE-fani ihmetteli Twitterissä miksi ottelu alkoi kello 23 ja päättyi vasta kahden jälkeen yötä. Leppäsen mukaan syynä saattavat olla tv-kanaville kaupatut esitysajat. Leppäsen mukaan myöhäiset alkamisajat on kuitenkin huomioitu tiimin sisällä, joten sinänsä myöhäinen ajankohta ei vaikuta heihin.

ENCEn seuraava EPL-ottelu on perjantai-iltana. Kello 23 alkavassa ottelussa vastaan asettuu tanskalaissuuruus Astralis. ENCEn viimeiset kaksi lohkopeliä ovat sunnuntaina (kello 15.25 vs. GODSENT) ja tiistaina (23.20 vs. NiP).