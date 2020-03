Korona kaataa urheilua, mutta esports porskuttaa – näin katsot huippu-CS:ää ilmaiseksi ja suomeksi

Esports on kärsinyt urheilun tavoin koronaviruksesta, mutta ei aivan yhtä pahasti. Tällä viikolla on nähtävissä neljä Counter-Strike-turnausta suomeksi selostettuna ja ilmaiseksi.

Lähes kaikki maailman suurimmat urheilusarjat ja -tapahtumat on jouduttu perumaan koronaviruksen takia. Pandemia on vaikuttanut myös kilpapelaamiseen eli esportsiin, mutta ei aivan yhtä katastrofaalisesti.

Monet turnaukset ja liigat on pelattu yleisön edessä, mutta koronan vuoksi pelejä pelataan nyt netissä. Turnausjärjestäjät pystyvät toteuttamaan lähetykset, vaikka ihmiset eivät ole fyysisesti samassa tilassa.

Suomeksi selostettuna voi seurata tällä viikolla neljää Counter-Strike-sarjaa: ulkomaisia ESL Pro Leagueta ja Flashpointia sekä kotimaisia Telia Esports Seriesia sekä Elisa Spring Invitationalia.

ESL Pro Tourissa pelaavat suomalaisjoukkue ENCEn lisäksi Jesse ”zehN” Linjala (GODSENT) ja Aleksi ”Aleksib” Virolainen (OG). Los Angelesissa järjestettävässä Flashpoint-sarjassa pelaavat HAVU ja Otto ”ottoNd” Sihvo (c0ntact Gaming).

Tässä muutama esports-lähetystärppi tälle viikolle:

Jos taulukko ei näy yllä, katso se täältä.

Twitch on pelaajien suosima suoratoistopalvelu. Se on myös esportsin suosituin lähetysalusta – ja ilmainen. Joihinkin älytelevisioihin on mahdollista ladata Twitch-sovellus. Chromecast-käyttäjät voivat laittaa pelit pyörimään televisioon mobiilisovelluksen kautta.