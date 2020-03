CS:GO on suositumpi kuin koskaan – 3 syytä

Counter-Strike on suosittu tietokoneella pelattava räiskintäpeli.

Counter-Strike: Global Offensive rikkoi hiljattain aiemmat pelaajaennätyksensä, vaikka sen julkaisusta tulee elokuussa täyteen kahdeksan vuotta.

Ensimmäisen persoonan taktinen räiskintäpeli Counter-Strike: Global Offensive on rikkonut viime kuukausina aiemmat pelaajaennätyksensä.

Viimeisen 30 päivän aikana pelillä on ollut linjoilla samanaikaisesti keskimäärin 556 165 pelaajaa. Parhaimmillaan pelaajia on ollut yhdellä tietyllä hetkellä 952 493. Helmikuussa pelillä oli 20 miljoonaa uniikkia pelaajaa.

Kaikki mainitut luvut ovat pelin uusia ennätyslukemia. Millainen on CS:GOn historia ja miksi peli on nyt suositumpi kuin koskaan? Ilta-Sanomat kertoo.

CS:GO julkaistiin 21. elokuuta 2012 pc:lle, Macille, Xbox 360:lle ja PlayStation 3:lle. Linux-versio julkaistiin 2014. CS:GOn konsoliversioiden päivittäminen loppui nopeasti, mutta tietokoneversio päivittyy yhä säännöllisesti.

Peli on Valven julkaiseman pelisarjan neljäs osa: Edeltävät versiot on julkaistu 2000 (Counter-Strike 1.0) ja 2004 (Condition Zero sekä Source).

Pelissä pelaa vastakkain kaksi viiden hengen joukkuetta: poliisit (counter-terrorists) ja terroristit (terrorists). Idea on yksinkertainen: Terroristit koittavat virittää ja räjäyttää pommin, poliisit estää pommin räjähtämisen.

CS:GO oli aluksi melkoinen floppi, sillä pääosa pelaajista piti peliä huonompana kuin edeltäviä versioita. Vuosi julkaisun jälkeen suosio lähti nousuun yhdellä päivityksellä.

CS:GOn suosio on nyt korkeimmillaan, vaikka peli on jo lähes kahdeksan vuotta vanha.

1. Skinit eli kosmeettiset ulkoasut aseille

Arms Deal -päivitys julkaistiin 14.8.2013. Peliin lisättiin päivityksen yhteydessä yli 100 erilaista skiniä, joita saa pelaamalla tai avaamalla avaamalla maksullisia aselaatikoita. Avaaminen maksaa pari euroa.

Skineillä on rahallinen arvo ja niitä voi myydä CS:GO:n pelaamiseen tarvittavan Steam-palvelun kautta palvelun omaa valuuttaa vastaan. Skinejä myydään runsaasti myös muilla alustoilla, joissa kaupat tehdään pääasiassa ihan oikealla valuutalla.

Pelaajamäärät lähtivät rajuun kasvuun jo muutama kuukausi skinien lisäämisen jälkeen: Heinäkuussa 2013 pelillä oli keskimäärin 20 000 pelaajaa ja parhaimmillaan reilut 42 000. Muutama kuukausi myöhemmin jouluna vastaavat lukemat olivat jo 46 000 ja 90 000. Kasvu on sen jälkeen jatkunut.

CS:GO-skinejä voi saada pelaamalla, katsomalla suurimpia turnauksia, avaamalla maksullisia laatikoita tai ostamalla niitä oikealla rahalla.

2. Pelin muuttaminen ilmaiseksi

Pelaajamääriin ovat skinien lisäksi vaikuttaneet muun muassa pelin pitkään jatkunut suosio kilpapelinä sekä erityisesti 6. joulukuuta 2018 julkaistu päivitys.

Päivitys muutti CS:n ilmaiseksi ja lisäsi Danger Zone -pelitilan, joka on CS:n oma versio selviytymispeligenrestä. Pelitila ei ollut kovimpien CS-fanien mieleen, mutta se toi Fornitesta ja PlayerUnknown’s Battlegroundsista kiinnostuneita uusia pelaajia.

CS:n ilmaisversion pelaajille on asetettu rajoituksia, jotta he eivät olisi samalla viivalla pelistä aiemmin korkeintaan 15 euroa maksaneiden eli Prime-pelaajien kanssa.

Ilmaisversion pelaajat eivät voi saada kaikkia skinejä tai pelata otteluita, joihin on asetettu Prime-vaatimustaso. Primen pystyy ostamaan 13 eurolla tai pelaamalla peliä, kunnes on tasolla 21. Tämä vaatii aikaa noin 70–140 tuntia riippuen pelaajan tasosta.

Juttu jatkuu taulukon jälkeen

Jos taulukko ei näy yllä, katso se täältä.

3. CS on kaikkien aikojen pc-räiskintä

CS-pelisarjan suosio on kestänyt jo 20 vuotta. Pelin suosion salaisuus on se, että loppupeleissä kaikki on kiinni pelaajasta. Pelimekaniikat ovat parhaimmasta päästä, mikä näkyy suoraan pelaajien taitotasossa.

Hieman huonompikin ampuja voi voittaa vaikeita tilanteita fiksulla pelaamisella. Parhaimmillaan hyvä pelaaja kantaa joukkueensa voittoon yksilösuorituksella, ja mahdottomaltakin tuntuvat tilanteet ovat voitettavissa.

Nämä ovat syitä, miksi CS puksuttaa eteenpäin vielä 20 vuotta myöhemmin. Pelistä ei myöskään löydy kovin kummoista tutoriaalia, vaan lähes kaikki pitää oppia itse. YouTubesta löytyvillä tuhansilla oppailla prosessia voi kuitenkin nopeuttaa.

CS:GO tuntuu olevan monelle peli, jonka pariin on aina helppoa ja turvallista palata, kun sen hetkinen trendipeli alkaa käymään tylsäksi. Sen pelaaminen saatetaan lopettaa hetkeksi esimerkiksi Fortniten tai World of Warcraftin takia, mutta jossain vaiheessa palataan räiskintäkentille kaveriporukan innoittamana.

CS-versiot ovat myös sen verran samanlaisia, että 2000-luvun alkupuolella pelannut pystyy heti sukeltamaan nykyiseen CS:GO-versioon.

ENCE on Suomen tunnetuin CS-joukkue.

CS:GOlla on myös todella suuri ja aktiivinen kilpapuoli: Pelissä jaettiin viime vuonna palkintona 21,7 miljoonaa dollaria, kertoo Esports Earnings. Suurimmat turnaukset vetävät miljoonia katsojia verkossa ja areenoille kymmenissä tuhansissa laskettavia yleisöjä.

Suomalainen ENCE nousi CS:n kärkinimeksi keväällä 2019. Tunnettuja suomalaispelaajia ovat muun muassa Aleksi ”allu” Jalli (ENCE), Jere ”sergej” Salo (ENCE) ja Aleksi ”Aleksib” Virolainen (OG). CS on Suomen suurin kilpapeli.