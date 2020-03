CS:n uusi miljoonaliiga alkaa tänään: Suomalaiset samassa lohkossa, näin näet pelit suomeksi

HAVUn ja Otto ”ottoNd” Sihvon matka FLASHPOINT-liigassa alkaa tänä iltana. HAVU kohtaa kello 19 turnauksen kärkinimen.

Counter-Striken uusi miljoonan dollarin liiga FLASHPOINT alkaa tänään illalla Los Angelesissa. Mukana on 12 joukkuetta, joista yksi on suomalainen HAVU. Otto ”ottoNd” Sihvon edustama c0ntact Gaming on myös mukana sarjassa.

A-lohkoon sijoitetut suomalaiset pelaavat heti tänään. HAVU kohtaa kello 19 Suomen aikaa avausottelussa turnauksen ykkösnimen MAD Lionsin. Sihvon edustama c0ntact pelaa Copenhagen Flamesia vastaan kello 22.

Liigan kevätkausi koostuu kahdesta lohkovaiheesta (13.–23.3. & 27.3.–6.4.) sekä pudotuspeleistä (9.-19.4.). Kaikki joukkueet pelaavat molemmissa lohkovaiheissa. Lohkovaiheen sijoituksista saa pisteitä, joita kahdeksan eniten kerännyttä tiimiä jatkavat pudotuspeleihin. Kaikki liigaottelut pelataan paras kolmesta -sarjoina.

