Koronavirus iski esportsiin: Tapahtumia perutaan, edessä paluu vanhaan

Overwatch Leagueta pelattiin vielä viime viikolla Washingtonissa, Yhdysvalloissa. Nyt sarjan kaikki tapahtumat on peruttu maalis-huhtikuun osalta.

Monet suuret esports-tapahtumat on jouduttu perumaan koronan vuoksi. Osa peleistä pelataan nyt kokonaan netissä kuten ennen vanhaan.

Koronavirus on vaikuttanut laajalti perinteisen urheilun lisäksi esportsiin.

ESL on ilmoittanut peluuttavansa suositun Counter-Strike-liigan ottelut pääosin netissä. Tälle viikonlopulle tarkoitettu suuri ESL One Dota 2 Major -turnaus peruttiin Los Angelesissa. Helmi-maaliskuun vaihteessa järjestetty suuri IEM Katowice -turnaus pelattiin jo ilman yleisöä.

Overwatch-pelin megasarja on myös joutunut perumaan tapahtumia koronan takia. Overwatch League ilmoitti peruvansa kaikki maalis–huhtikuulle tarkoitetut kotitapahtumat, joita oli yhteensä 12. Tapahtumat piti järjestää Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Liiga perui jo aiemmin helmi-maaliskuulle tarkoitetut kotitapahtumat Kiinassa ja Etelä-Koreassa. Liigan tiedotteen mukaan ottelut pelataan tavalla tai toisella esimerkiksi netissä, vaikka yleisötapahtumat on peruttu.

Maailman suosituin kilpapeli League of Legends on siirtänyt kilpakauden puoliväliin tarkoitetun Mid-Season Invitational (MSI) -tapahtuman toukokuulta heinäkuulle. Tapahtuman uusi ajankohta on 3.–19.7. Vielä ei ole tietoa missä MSI järjestetään.

MSI:n siirtymisen seurauksena LoLin alueellisten kilpaliigojen kesäkaudet alkavat kaikki 15.5.–6.6. Aiemmin kesäkaudet ovat alkaneet vasta kesäkuussa. Kiinan ja Etelä-Korean liigat pelataan toistaiseksi ilman yleisöä tai kokonaan netissä.

Rocket League -autorakettijalkapallopeli on joutunut perumaan MM-finaalitapahtumansa, joka piti järjestää 24.–26. huhtikuuta Texasissa.

Peruutuspäätöksen seurauksena Psyonix on päättänyt tukea kilpasarjaansa 250 000 dollarilla. Summa jaetaan korkeimman sarjatason eli RLCS:n neljän alueen kesken.

Euroopan- ja Amerikan-liigojen neljä parasta joukkuetta saavat yhteensä 100 000 dollaria lisää per alue. Oseanian ja Etelä-Amerikan sarjojen kärkikaksikko saa yhteensä 25 000 dollarin lisätulot per alue.

Koronaviruksen vuoksi on peruttu myös useita kymmeniä pienempiä esports-tapahtumia, kuten Capcom Pro Tour -kisoja ja Tokyo Tekken Masters -turnaus. Myös kesäkuulle suunniteltu pelialan suurmessu E3 on peruttu.