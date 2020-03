Korona iski CS:ään – ENCE pelaa tärkeät ottelut Suomesta käsin

Koronaviruksen vuoksi kaikki 16.3. alkavan ESL Pro League -lohkovaiheen ottelut pelataan netissä. Suomalaisia on kolmessa joukkueessa.

Turnausjärjestäjä ESL on ilmoittanut ryhtyneensä varotoimiin koronaviruksen ja sen asettamien eri maahantulorajoitusten takia. Tämän vuoksi esimerkiksi Los Angelesissa pelattava ESL One Dota 2 Major -turnaus on peruttu vain reilun päivän varoitusajalla.

Varotoimet koskettavat myös Counter-Striken ykkössarjaa ESL Pro Leagueta, joka alkaa maanantaina 16.3. Lohkovaihe piti pelata Maltalla ja finaalit 6500-paikkaisessa areenassa Denverissä, Kanadassa, mutta järjestelyihin on tehty muutoksia.

Malta ilmoitti keskiviikkona estävänsä Ranskasta, Espanjasta, Italiasta ja Sveitsistä saapuvien ihmisten maahantulon. Päätös koskettaa monia CS-joukkueita, mutta myös osaa ESL:n henkilökunnasta.

ESL on päättänyt peluuttaa 24 joukkueen kansainvälisen sarjan lohkovaiheen ottelut netissä, koska pääosa liigajoukkueista on jo Euroopassa. Finaalit järjestetään studiotyyliin ilman yleisöä jossain Euroopan maassa.

ELS Pro League on CS:n suurin ja arvostetuin liiga. Nyt alkava kausi on jo yhdestoista.

Päätös koskettaa suomalaisjoukkue ENCEn lisäksi Jesse ”zehN” Linjalan edustamaa GODSENT-joukkuetta ja Aleksi ”Aleksib” Virolaisen johtamaa OG:ta. ENCE ja Linjala pelaavat ensimmäisessä lohkoryhmässä 16.–25.3. Virolaisen pelien alkavat 26.3.

ENCEn markkinointipäällikkö Joona ”natu” Leppänen on jo kertonut Twitterissä organisaation valmistelevan pikavauhtia toimistolle harjoittelutilat joukkuetta varten.

ESL Pro League on jo toinen ESL:n CS-turnaus, joka on joutunut koronaepidemian kohteeksi. Helmi-maaliskuun vaihteessa järjestetty IEM Katowice -tapahtuma ei saanut viruksen takia lupaa avata 12500 paikkaisen Spodek-areenan ovia katsojille.