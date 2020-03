Raskaasti rangaistu CS-kohulupaus loikkaa odotettuun hittipeliin – huipputiimi mukaan

Vaikka kesällä julkaistavasta Valorant-pelistä ei ole juuri tietoja, ainakin yksi iso organisaatio uskoo pelin kilpapuoleen.

23-vuotias Braxton ”brax” Pierce on yksi maailman ensimmäisistä Valorant-pelin ammattilaispelaajista. Pierce edustaa kesällä julkaistavassa pelissä tunnettua T1-korealaisorganisaatiota.

T1:n julkaiseman videon mukaan Pierce toimii sisällöntuottajana ja tulevan Valorant-joukkueen perustajajäsenenä. Pierce tunnetaan historiastaan Counter-Strikessa.

Pierce, joka on pelasi aiemmin nimimerkillä swag, oli aikoinaan yksi CS:n lahjakkaimmista pelaajista. Hän sai tammikuussa 2015 elinikäisen pelikiellon CS-julkaisija Valven sponsoroimiin turnauksiin, kun hän jäi kiinni sopupelistä osana IBuyPower-joukkuetta.

Monien mielestä Valven määräämä pelikielto oli liian raju erityisesti Piercen kohdalla, sillä hän oli tapahtumahetkellä 16-vuotias ja yksi pelin lahjakkaimmista pelaajista. Sopupeli tapahtui elokuussa 2014.

CS-ura näytti päättyvän typerään tekoon, mutta kesällä 2017 useampi turnausjärjestäjä päätti antaa Valven poissulkemien pelaajien osallistua taas turnauksiin.

Pierce ei paluun jälkeen löytänyt enää paikkaa pelin terävimmästä kärjestä, mutta pelasi CS:ää ammatikseen eri joukkueissa aina helmikuuhun 2020 asti. Tuolloin hän ilmoitti lopettavansa CS-uran ja keskittyvänsä Valorantiin.

Valorant on pelijätti Riot Gamesin uusi ensimmäisen persoonan räiskintäpeli, joka julkaistaan tänä kesänä. Peli muistuttaa monin tavoin Counter-Strikea, mutta siinä on sanottu yhdistyvän myös Overwatch ja Rainbow Six: Siege.

Riotin nykyinen ykköspeli League of Legends on maailman suurin kilpapelihitti, joten Valorantista on povattu CS:n haastajaa räiskintäpelien uutena esports-kuninkaana. T1 on ensimmäinen iso organisaatio, joka on lähtenyt rakentamaan Valorant-joukkuetta.