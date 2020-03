Aleksi ”allu” Jalli uudella ENCE-videolla: ”Niin pienestä kiinni, että homma lähtee rullaamaan isosti”

ENCEn uusin kulissien takana -video kertoo joukkueen kehittyneen pelaajiensa mielestä hurjasti, mutta töitä riittää vielä.

ENCEn uusin behind the scenes eli kulissien takana -video on julkaistu Youtubessa. Jaksossa seurataan Counter-Strike-joukkuetta DreamHack Open Anaheim -turnauksessa, jossa pelit päättyivät heti kahteen tappioon.

Reilut 22-minuuttinen jakso alkaa Miikka ”suNny” Kempin yksinpuhelulla. Hän muistelee kameralle joukkueen edellistä turnausta, helmikuun alussa pelattua ICE Bet Challengea, josta ENCE lähti kotiin ilman yhtään karttavoittoa.

– Se oli urani huonoin turnaus ikinä. Se tuntui tosi pahalta, Kemppi myöntää videolla.

Kempin mukaan ENCE ei pelaa tällä hetkellä lainkaan sillä tasolla, millä pitäisi. Muutoksia on tehty Lontoon jälkeen runsaasti – Kempin mielestä kehitystä on tapahtunut ensimmäistä kertaa ”pitkään aikaan”.

Jos video ei näy yllä, katso se täältä.

Anaheimissa ENCE hävisi avausottelun 14–16-tuloksella Gen.G:lle, vaikka johti ottelua 10–5- ja 13–5-lukemin. Kapteeni Aleksi ”allu” Jalli toteaa ottelun jälkeen joukkueen tehneen monia asioita paremmin kuin aiemmin, mutta pelin kaatuneen muutamaan yksittäiseen erään.

– Tällaisessa tilanteessa ollaan harvemmin oltu edes, mikä on aika hauskaa, kun ollaan pelattu puoli vuotta. Tämä on hyvä lähtökohta siihen, että päästään eteenpäin, naureskelee Jalli.

ENCEn turnaus Yhdysvalloissa päättyi 1–2-tappioon MIBRiä vastaan. Ottelun jälkeen pelaajat jakavat nimikirjoituksia lavalla ennen kuin vetäytyvät ulos keskustelemaan.

Slaava ”Twista” Räsäsen on valmentanut ENCEä elokuusta 2018.

Jalli kertoo hänellä olleen Lontoon turpasaunojen jälkeen fiilis, ettei hän halua enää ikinä pelata CS:ää. Nyt kun ENCE pelasi pitkästä aikaa hyvin, häviöiden jälkeen tunee oli aivan toinen: servulle grindaamaan ja korjaamaan asioita!

– Seitsemässä kuukaudessa ollaan päästy siihen [pisteeseen], mistä piti aloittaa. Voi oikeasti olla v***n tyytyväinen siihen, Jalli naureskelee.

Videon viimeiset minuutit on omistettu täysin Jallin ajatuksille ja kommenteille. Hänen mielestään turnauksessa nähtiin ENCEn parasta CS:ää tulevaisuutta ajatellen, mutta tappiot tuntuvat aina pahalta. Henkiset paineet ja julkisuusmylly ovat vaikuttaneet joihinkin pelaajiin enemmän kuin toisiin, mutta nyt kaikilla tuntuu olevan fokus oikeissa asioissa, Jalli kertoo.

– Se on niin pienestä kiinni, että homma lähtee rullaamaan isosti. [...] Pitää vaan jatkaa samaa rataa, niin kyllä se kelkka siitä kääntyy.

Tällainen on ollut ENCEn alkuvuosi: Tappioita toisen perään

ENCE on pelannut tämän vuoden aikana tähän mennessä kolmessa eri koitoksessa: IEM Katowice -karsinnoissa, ICE Bet Challengessa sekä DreamHack Open Anaheimissa.

Katowice-karsinnoissa ENCE hävisi ratkaisevan ottelun kovassa nousussa olleelle MAD Lions -joukkueelle. ICE Betissä pelit päättyivät 0–2-tappioihin OG- ja Godsent-joukkueita vastaan. Anaheimista tuloksena oli yksi karttavoitto, mutta peli näytti ajoittain paremmalta kuin aikoihin.

Suomalaisjoukkueen seuraava koitos on ESL Pro League, joka alkaa joukkueen osalta maanantaina 16.3. ENCEn kanssa samassa lohkossa ovat Vitality, Astralis, Ninjas in Pyjamas, Sharks ja GODSENT.