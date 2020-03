Paluutoiveille ei näy loppua – huipulla lopettanut kilpapelilegenda ärähti faneille

Adam ”Armada” Lindgren, 26, on yksi tappelupelihistorian menestyneimmistä pelaajista. Hän kilpaili Gamecubelle vuonna 2001 julkaistussa Super Smash Bros. Melee -pelissä.

Ruotsalainen Adam ”Armada” Lindgren joutuu yhä perustelemaan faneilleen, miksi hän lopetti kilpauransa vaikka oli yhä huipulla.

Maaliskuun lopulla 27 vuotta täyttävä ruotsalainen Adam ”Armada” Lindgren on yksi maailman menestyneimmistä tappelukilpapelaajista.

Lindgren menestyi Nintendon vuonna 2001 julkaisemassa Super Smash Bros. Melee -pelissä vuosina 2009–18. Hän voitti urallaan muun muassa Apex-turnauksen kolmesti ja EVO-tapahtuman vuosina 2015 ja 2017.

Ruotsalaispelaaja lopetti kilpauransa sooloturnauksissa vuoteen 2018, vaikka hän oli yhä yksi pelin menestyneimmistä pelaajista. Lindgren perusteli lopettamispäätöstä vähäisellä motivaatiolla – hän oli saavuttanut kaiken, mitä oli ikinä uskaltanut toivoa.

Lindgren on jatkanut kilpailemista lopettamispäätöksensä jälkeen silloin tällöin pienemmissä 2vs2-turnauksissa. Smash-pelisarja sai loppuvuodesta 2018 uuden osan, Super Smash Bros. Ultimate for Nintendo Switchin, joka nosti pelisarjan taas pinnalle. Tämä on näkynyt myös turnausten palkintorahoissa.

Tällä viikolla julkistettiin 250 000 dollarin Smash World Tour, jossa pelataan vanhempaa Meleetä ja uudempaa Ultimatea. Lindgren kertoo Twitterissä saaneensa uutisen jälkeen runsaasti viestejä, joissa kysellään häneen paluunsa mahdollisuutta uuden kilpasarjan myötä.

– Olen iloinen suurista palkintosummista ja siitä, että omistautuneet ja hyvät pelaajat voivat elää pelaamalla Smashia, mutta minä en koskaan kilpaillut rahan takia. Rahakas turnaussarja ei tarkoita intohimoni syttyvän uudestaan kilpailemiselle, koska raha ei ikinä motivoinut minua alkuunkaan, Lindgren kirjoitti seuraajilleen.

Ruotsalaispelaaja kirjoittaa saavansa säännöllisesti viestejä koskien lopettamispäätöstään ja toivottua paluuta pelikentille. Lindgren muistuttaa seuraajiaan myös siitä, että hän tiesi lopettamisen olevan oikea ratkaisu jo vuonna 2017. Tästä huolimatta hän pakotti itsensä kilpailemaan kaudeksi 2018, mikä vain vahvisti lopettamispäätöksen olleen oikea.

Lindgrenin mukaan jotkut kommentoijat väittävät hänen lopettaneen siksi, että hän olisi pelännyt häviävänsä jatkuvasti parhaille Melee-pelaajille. Lindgrenin mukaan tällaiset kommentit ovat täyttä potaskaa, sillä Melee ei ole muuttunut kummemmin vuosien saatossa.

Kirjoituksessa ruotsalaislegenda painottaa pelaamisensa johtuneen rakkaudesta lajiin. Hänen mielestään Melee-yhteisöllä on mennyt hyvin, koska pelaajilla on ollut oikeaa intohimoa ja paloa kilpailemiseen – vaikka rahaa olisikin voinut olla enemmän.

– Minun on myös pakko sanoa, että striimaamisesta, Youtube-videoiden tekemisestä ja tapahtumiin osallistumisesta on tullut vaikeampaa kuin odotin. En voi tehdä mitään Smashiin tai pelaamiseen liittyvään ilman, että joudun päivittäin perustelemaan päätöstäni.

– Useasti minulla ei ole fiilistä striimata, tehdä videoita tai lähteä tapahtumaan, koska minusta tuntuu, etteivät ihmiset osaa päästää irti [tapahtuneista asioista].

Lindgren voitti urallaan Smash-turnauksista noin 280 000 euroa. Marraskuussa 2014 hän liittyi tunnettuun Alliance-tiimiin, jota hän edustaa yhä.

