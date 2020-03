Suomalaisilla lentäjillä on oma pelikerho – samassa liigassa myös verottajan, Telian ja Verkkokauppa.comin joukkueet

Mile High Gamer Club on lentäjien oma pelikerho. Kuvassa vasemmalta oikealle perustajajäsenet Juho, Hannu, Lauri ja John.

Kanaliiga on videopeliturnauksia firmoille järjestävä yhdistys. Counter-Strike-liigassa pelaa yli 110 joukkuetta, joista kolmen muodostaa lentäjät.

Juho, Hannu, Lauri ja John ovat kaikki ammattilentäjiä, mutta nelikkoa yhdistää myös se, että he kuuluvat Mile High Gamers Club (MHGC) -nimiseen kerhoon.

Jalkapallon tai lätkän sijaan MHGC pelaa erilaisia videopelejä, kuten räiskintäpeli Counter-Strikea. Pelikerholla on noin 50 lentäjää jäsenenä, joista nuorin on 21-vuotias ja vanhin 43. Keski-ikä on noin 30.

Lentäjät haluavat esiintyä ammattinsa vuoksi jutussa ilman sukunimiä.

Kerhon perustajajäseniin kuuluva Juho kertoo Ilta-Sanomille heidän laittaneen kerhon pystyyn noin vuosi sitten, kun hän huomasi kollegojen kanssa lentäjien ammattikunnasta löytyvän paljon pelaamisesta kiinnostuneista.

– Vuodessa toimintaan mukaan on liittynyt hieman yli viisikymmentä jäsentä, joista reilu parikymmentä pelaa Counter-Strikea. Tavoitteenamme on tuoda ihmisiä yhteen pelaamisen kautta ja tietenkin myös mahdollistaa hyvän peliseuran löytäminen eri pelien ympärille, Juho kertoo sähköpostitse.

Valven elokuussa 2012 julkaisema Counter-Strike: Global Offensive on CS-pelisarjan uusin osa. Peli on äärimmäisen suosittu Suomessa.

Tietokoneella pelattava Counter-Strike on suosittu taktinen räiskintäpeli. League of Legends ja PlayerUnknown’s Battlegrounds ovat myös suosittuja pelejä lentäjien keskuudessa, paljastaa Juho.

MHGC:n jäsenet ovatkin muodostaneet peräti kolme CS-joukkuetta, jotka pelaavat Kanaliiga-nimistä firmaliigaa. Kovimman peliporukan tavoite on olla ”ilmailualan paras CS-jengi”.

– Meidän joukkueet on pyritty jakamaan niin pelikokemuksen, kuin myös sen mukaan kuinka aktiivisesti on halukas osallistumaan taktiikoiden ynnä muiden harjoitteluun joukkueen kanssa.

Juho kertoo heidän ammattikunnallaan olevan hyvin vaihtelevia työvuoroja. Kerhon perustaminen on auttanut löytämään peliseuraa erikoisempinakin vuorokaudenaikoina. Pelaamisessa hän näkee paljon hyvää.

– Pelaaminen tutkitusti kehittää muun muassa avaruudellista hahmotuskykyä, multitaskingia ja silmä-käsi-koordinaatiota. Näiden ominaisuuksien kehittäminen auttaa luonnollisesti myös lentäjän työssä.

Kanaliiga perustettiin, koska ”kaikki eivät halua pelata vain sählyä”

MHGC:n pelaama Kanaliiga on firmoille tarkoitettu sarja, jossa pelataan CS:n lisäksi myös muita pelejä. Yhdistyksen slogan on ”kaikki eivät halua pelata vain sählyä”. Mukana on pääasiassa it-alan yrityksiä.

Kanaliigasta kerrotaan Ilta-Sanomille, että CS on heidän suosituin liigansa. Sarjatasoja on peräti seitsemän, mikä takaa jokaiselle firmalle sopivan liigatason.

– Edellisellä CS-kaudella mukaan ilmoittautui 119 joukkuetta, joissa oli mukana yli 700 pelaajaa. Kaiken kaikkiaan meillä on ollut tuhansia pelaajia ja satoja yrityksiä Kanaliigan eri turnauksissa. Osallistujamäärät ovat olleet koko ajan kasvussa, mikä on ollut meille järjestäjille todella palkitsevaa.

Tulevalle CS-kaudelle järjestävät odottavat 150 joukkuetta. Ilmoittautuminen on auki vielä muutaman päivän ja tiimejä on nyt kasassa 137.

Firmat voivat CS:n lisäksi kilpailla myös Rainbow Six: Siegessa, League of Legendsissa, Dota 2:ssa, PUBGissa, Overwatchissa ja Rocket Leaguessa. Uusiin peleihin laajennetaan kuulemma kysynnän mukaan.

Järjestäjien mukaan pääosa pelaajista on it-taloista. Isoista firmoista omilla joukkueillaan kilpailevat esimerkiksi Telia, OP, Verkkokauppa.com, Mtv ja Elisa. Pelikentillä on nähty koodihirmujen ja lentäjien lisäksi esimerkiksi veroviraston edustajia, varastomiehiä, toimitusjohtajia ja vartijoita.

Firmaliigoja pyöritetään täysin vapaaehtoisvoimin – ”teemme kaikki tätä rakkaudesta lajiin”, kerrotaan Kanaliigasta. Vaikka toiminta on kasvanut hyvää vauhtia, niin on seuraavalle tasolle nousemissa ollut yksi hidaste.

– On ollut huimaa huomata, miten isoja juttuja on mahdollista toteuttaa kun vain paloa asian tekemiseen löytyy. Meidän ylläpitoporukalla on paljon intoa ja visiota tehdä turnauksia sekä tapahtumia vieläkin isommin ja näyttävämmin, mutta toistaiseksi rajalliset sponsoritulot ovat olleet meille todellinen kasvun haaste.

Kanaliigassa firmat kilpailevat eri videopeleissä. Suosituin on Counter-Strike, joka on taktinen räiskintäpeli.

Lauantaina päättyy jälleen yksi Kanaliigakausi, kun neljännen CS-liigakauden finaalit järjestetään Helsingin Arkade-pelibaarissa. Mestarit kruunataan kahdessa sarjassa.

Finaalipäivä alkaa kello 12 Kanakahakka-finaalilla, jossa pelaa kaksi joukkuetta, mutta pakkaa sekoittaakseen joukkueiden pelaajat ovat eri liigatasoilta. Challengers-tason finaalissa kello 15.30 kohtaavat Codemate ja Netlight. Korkeimman tason eli Mastersin voitosta kilpailevat Elisa ja Certego. Päivän huipennus alkaa kello 19.

– Odotamme vauhtia ja vaarallisia tilanteita, voittamisen riemua, häviämisen karvasta kalkkia sekä yhdessä tekemisen iloa. Lähdemme rakentamaan hyvän mielen esports-tapahtumaa. Tavoitteenamme on ennen kaikkea, että kaikki viihtyvät ja että se välittyy myös kotikatsomoihin. Paikan päällä on myös katsojille CS-aiheista aktiviteettia.

Kanaliigan finaaleja voi seurata alta:

Jos lähetys ei näy yllä, katso se täältä.