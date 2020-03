CS-naispelaaja sai 116 vuoden vankilatuomion – syyttää isäänsä

Shayene "shAy" Victorio pelasi CS:ää kilpailullisesti yli 10 vuotta. Instagramissa hänellä on nykyisin melkein 100000 seuraajaa.

Shayene ”shAy” Victorio sai 116 vuoden tuomion verkkokauppakavalluksesta. Hän väittää olevansa syytön yli 100 uhrin tapaukseen.

Entinen Counter-Strike-ammattilainen Shayene ”shAy” Victorio on saanut pitkän vankeustuomion, uutisoivat muun muassa brasilialainen UOL, Brasilian ESPN sekä Business Insider.

Brasilialaispelaaja sai 116 vuoden tuomion yli 100 kavalluksesta. Vuosina 2013–17 tapahtuneiden hujausten tiimoilta kuultiin yhteensä 118 uhria. São Paulon osavaltion viranomaisten mukaan Victorio oli osallisena verkkokauppahuijaukseen.

Brasilian poliisin järjestäytyneeseen rikollisuuden vastaisen yksikön selvityksen mukaan Victorio oli petoksia tehtailleen yrityksen yksi omistajista ja verkkokauppavastaava. Yritys ei lähettänyt asiakkaiden tilaamia tuotteita tai palauttanut rahoja.

Instagramissa Victorio on kertonut olevansa syytön ja aikovansa valittaa tuomiosta. Hänen mukaan syyllisiä ovat entiset bisneskumppanit eli isä ja entinen kumppani.

Victoriota ei ole vielä vangittu, ja hän oli tutkinnan ajan vapaalla jalalla. Vaikka Victorin tuomio on 116 vuotta, Brasilian lakien mukaan yhdestä rikoksesta joutuu istumaan enintään 40 vuotta. Näin ollen Victorio vapautuisi vankilasta viimeistään vuonna 2060, mikäli hän joutuu vankilaan.

Twitterissä brasiliaisnainen kertoi jättävänsä sosiaalisen median ainakin toistaiseksi. Hän kertoi samalla aikovansa todistaa syyttömyytensä.

Victorion lakimies lähetti UOL:lle kirjeen, jossa hän kertoi asiakkaansa olevan tällä hetkellä internetin sylkykuppi. Uutisten vuoksi hänen asiakkaansa on saanut aiheettomasti lokaa niskaan ja joutunut valeprofiilien sekä juorujen kohteeksi.

Kilpaurallaan Victorio edusti muun muassa tunnettujen mibr-, paiN- ja Keyd Stars -organisaatioiden naisjoukkueita. CS:ää hän pelasi kilpailullisesti vuodet 2007–18. Peliuran jälkeen hän on keskittynyt striimaamiseen: Twitchissä hänellä on lähes 30 000 seuraajaa. Hänellä on Twitterissä 36 000 seuraajaa ja Instagramissa melkein 90 000.

Tapaus on ollut otsikoissa osittain myös Victorion seurustelukumppanin vuoksi: Hänen miesystävänsä on brasilialaisen jalkapallomaalivahti Jean, joka edustaa Atlético Goianiense -seuraa.

Victorion entinen poikaystävä, joka ei liity tapaukseen kuten joissain medioissa on uutisoitu, on brasilialainen CS-legenda Fernando ”fer” Alvarenga. Hän on kaksinkertainen Major-voittaja ja edustaa tunnettua MIBR-joukkuetta.

