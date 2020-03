Fortnite-julkaisija rikkoi hiljaisuuden – kilpapelaajille vihdoin hyviä uutisia

Fortnite oli vuonna 2018 kaikkien huulilla. Vaikka suosio on hiipunut, niin on peli edelleen yksi maailman suosituimmista.

Fortnite oli rahallisesti yksi viime vuoden isoimmista kilpapelejä, mutta tänä vuonna kalenteri on ollut melko tyhjä rahaturnauksista.

Ilta-Sanomat uutisoi hiljattain, kuinka Fortnite-julkaisija Epic Games on laittanut pelin rahahanat kiinni ainakin turnauskalenterin perusteella: Tarjolla on vain eioota, eli kalenteri on tyhjä isoista rahaturnauksista.

Epic ei ole alkuvuoden aikana kommentoinut lainkaan kilpapuolen tilannetta, kuten MM-kisojen kohtaloa, mutta samaan aikaan esimerkiksi sääntömuutoksia on tehty tulevaa ajatellen.

Nyt pelin kilpapuolen virallinen Twitter-tili on avannut hiljaisuuden syitä: Pelin suorituskykyä halutaan parantaa niin pelaajien ruuduilla kuin kulissien takana eli pelipalvelimilla. Vasta sitten Epic alkaa järjestää taas rahaturnauksia. Päivämääriä ei annettu, mutta tilannepäivityksiä lupailtiin ”lähiaikoina”.

Fortnite-pelaajat ovat ottaneet tilannepäivityksen vastaan ilolla. Esimerkiksi HREDS-joukkueen Lassi ”BELAEU” Kallio totesi pienempienkin kommenttien luovan uskoa siihen, että Fortnite otetaan vielä joskus vakavasti kilpapelinä.

Vuosi sitten tähän aikaan Epic oli jo kertonut perustiedot rahakkaista MM-kisoista, mutta myös vahvistanut muita kilpapuolen suunnitelmia. Fortnite sai helmikuussa ison päivityksen, kun pelin niin sanotun toisen luvun toinen kausi alkoi. Kilpapelaajien pettymykseksi päivityksessä ei huomioitu kilpapuolta lainkaan.