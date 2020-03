CS:n maailmanlistalla jytisi – ENCEn syöksykierre jatkuu

Miikka ”suNny” Kempin edustama ENCE menetti helmikuun aikana 9 sijaa. ENCE on nyt sijalla 20.

Counter-Striken maailmanlistan ykkösen ja kakkosen ero on vain neljä pistettä. ENCEn syöksykierre jatkuu, sillä tiimi putosi helmikuun aikana peräti yhdeksän sijaa.

Counter-Striken ykkössivusto HLTV uusin maailmanlista on julkaistu. Viikoittain päivittyvän listan lisäksi sivusto on julkaissut koko helmikuun kattavan listan, josta selviää esimerkiksi tiimien nykykunto ja miten kokonaispisteet muodostuvat tarkemmin.

Viikkolistalla useampi joukkue on vaihtanut paikkoja kärkikymmenikössä. Muutoksiin vaikutti viikonloppuna päättynyt IEM Katowice -jättiturnaus, jossa useampi huippunimi jäi odotettua kauemmas kärjestä.

Listan kärjessä jatkaa tanskalainen Astralis, mutta Katowicessa voittoa juhlinut Natus Vincere on enää neljän pisteen päässä. Ykkössijaa hätyytellyt Mousesports on pudonnut kolmanneksi. Amerikkalaisnimet Liquid ja Evil Geniuses putosivat molemmat top5:n ulkopuolelle, Liquid on nyt kuudes ja EG seitsemäs.

Suomalaisen ENCEn syöksykierre listalla jatkuu: Tiimi on nyt sijalla 20, kun sijoitus putosi kolme pykälää viime viikosta. Aleksi ”Aleksib” Virolaisen OG-joukkue (16.) ja Jesse ”zehN” Linjalan edustama GODSENT (18.) ovat molemmat ENCEn edellä.

Eniten listalla nousivat viime viikosta compLexity (15. / +7 sijaa) ja Gen.G (17. / +6). ENCEn lisäksi useamman sijan menettivät MIBR (22. / -4) ja forZe (25. / -12).

HLTV:n kuukausikohtaisella listalla joukkueiden aiemmat listasijat viittaavat edelliskuukauden rankingiin, eivät viikkolistaan, minkä vuoksi erot voivat olla merkittäviä.

Kärkikymmenikön suurimmat häviäjät ovat kuudentena Liquid (-3) ja yhdeksäntenä oleva Vitality (-3). Helmikuun aikana eniten putosivat ENCE (-9) ja forZe (-12). Helmikuun aikana eniten nousivat Na`Vi (2. / +6), G2 (5. / +5), compLexity (15. / +29), Virolaisen OG-joukkue (16. / +9) sekä Gen.G (17. / +30).

Kuukausilistaa tarkastelemalla eniten pisteitä saavutuksista saavat Astralis (500, maksimi), Na`Vi (349), Mousesports (348), Liquid (338) ja Fnatic (287).

Na`Vi on tällä hetkellä parhaassa iskussa (200, maksimi) ennen G2:ta (164), FaZea (128), Mousesportsia (82) ja MAD Lionsia (74).

LAN-suorituksista eniten pisteitä saavat Mousesports (300, maksimi), Na`Vi (263), Astralis (256), Fnatic (243) ja G2 (170).

Virolaisen OG-joukkueella on 126 pistettä, joista 30 tulee saavutuksista, 60 suorituksista ja 36 LAN-suorituksista. ENCEn 114 pistettä muodostuvat seuraavasti: 88 saavutuksista, 13 suorituksista ja 13 LAN-suorituksista.

HLTV:n maailmanlista päivittyy viikoittain maanantai-iltaisin. Listalla otetaan erityisesti huomioon viimeisen kahden kuukauden suoritukset. Lisäksi joukkueiden kaikki suoritukset viimeiseltä vuodelta on huomioitu, mutta mitä pidempi aika tuloksesta on, sitä vähemmän se tuo pisteitä. Pelaajavaihdokset rokottavat myös pisteitä. Kuukausilista julkaistaan aina kuun ensimmäinen maanantai.

Counter-Striken seuraava iso koitos on 24 joukkueen ESL Pro League, joka pelataan 16.3.–12.4. Mukana ovat muun muassa kaikki top10-joukkueet, ENCE, Virolaisen OG ja Linjalan GODSENT.