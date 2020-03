Tässäkö Counter-Striken syrjäyttäjä? Uudesta räiskinnästä povataan megahittiä

Valorantissa on useampi erilainen kartta ja pelihahmo. Ottelussa pelaa vastakkain kaksi viiden hengen joukkuetta.

Pelijätti Riot Gamesin työstämä Valorant-räiskintäpeli julkaistaan kesällä 2020. Pelin uskotaan olevan yksi vuoden pelisensaatioista ja seuraava esports-hitti.

Riot Gamesin kehitteillä olevan räiskintäpelin virallinen nimi ja ensimmäiset pelikuvavideot julkaistiin maanantaina 2. maaliskuuta. Pelistä ovat kirjoittaneet laajasti muun muassa IGN ja Polygon.

Project A -koodinimellä kulkenut peli on nimeltään Valorant. Kyseessä on pc:lle julkaistava taktinen ensimmäisen persoonan räiskintäpeli, jossa pelataan viiden hengen joukkueina (5 vs 5)

Valorant julkaistaan jo tänä kesänä, mutta tarkempaa ajankohtaa ei annettu. Peli tulee olemaan ilmainen, mutta oikealla rahalla saa ostettua vaihtoehtoisia ulkoasuja tai avattua uusia hahmoja nopeammin käyttöön.

Riot on maailman suosituimman pc-pelin League of Legendsin julkaisija, joten odotukset uutta räiskintäpeliä kohtaan ovat korkealla. Rohkeimmat ovat kutsuneet peliä jo 20 vuotta täyttäneen räiskintäpelien kuninkaan eli Counter-Strike-sarjan ”tappajaksi”.

Tältä näyttää Valorant:

Valorantin idea on CS:stä tuttu: Hyökkääjät koittavat virittää ja räjäyttää pommin (jota kutsutaan pelissä ”spikeksi”), kun taas puolustajat pyrkivät estämään tämän. Kierroksen voi voittaa myös esimerkiksi eliminoimalla koko vastustajajoukkueen.

Yksi ottelu koostuu 24 kierroksesta. Puolivälissä vaihdetaan puolia. Ensimmäisenä 13 kierrosta saavuttanut joukkue voittaa ottelun, mutta tasatilanteessa pelataan jatkoaika.

Pelin alussa muodostetaan oma joukkue niin kutsutuista agenteista, joita on tällä hetkellä kahdeksan, mutta niitä on luvassa lisää. Hahmoa ei voi vaihtaa kesken ottelun. Hahmot eroavat toisistaan ulkonäön lisäksi hahmokohtaisilla kyvyillä.

Jokaisella hahmolla on neljä erilaista erikoiskykyä: Yksi ilmainen, kaksi maksullista ja yksi superisku (ultimate). Ilmaiskyvyn saa joka kierrokselle, kun taas ultimate latautuu tappojen mukaan. Maksulliset kyvyt pysyvät hahmolla useamman kierroksen.

Valorant sijoittuu lähitulevaisuuteen. Peliin on haettu vaikutteita ympäri maailmaa olevista kulttuureista ja paikoista.

Erikoiskyvyt toimivat ikään kuin CS:n kranaatit: Ne eivät ole pelaamisen pääpaino, mutta oikealla hetkellä ja oikeinkäytettynä ne tukevat pelaamista. Kykyjä pystyy käyttämään vain tietyn määrän kierroksittain.

Esimerkiksi Cypher-agentin ultimate paljastaa vihallisten sijainnit, Sage pystyy herättämään tiimikaverin takaisin eloon, ja Brimstone puolestaan voi eräällä kyvyllään laittaa asettaa savuseinämän valitsemaansa kohtaan karttaa.

Kykyjä voi ostaa rahalla, jota pitää myös käyttää aseisiin, jotka on jaettu pistooleihin, konepistooleihin, haulikoihin, rynnäkkökivääreihin ja tarkkuuskivääreihin. Aseiden erot näkyvät tehokkuudessa ja esimerkiksi tähtäimissä.

Peli muistuttaa grafiikoiltaan Overwatchi ja LoLia, mutta pelimekaniikat ja vauhti ovat enemmänkin kuin CS:stä. Erityisesti ampuminen on kuin suoraan CS:stä – rekyylin hallitseminen edellyttää pelitunteja ja yksi pääosuma riittää useasti tappamaan.

Pelihahmojen nimet:

Phoenix

Jett

Viper

Sova

Cypher

Brimstone

Sage

Omen

Seuraava esports-hitti?

Riotin julkaisema LoL on maailman suurin kilpapeli. Valorantin uskotaan pyrkivän myös vakavasti otettavaksi kilpapeliksi. Räiskintäpeligenren esports-hitit ovat tällä hetkellä CS ja Rainbow Six: Siege.

Valorantia on ollut tekemässä muun muassa entinen CS-ammattilainen Salvatore ”Volcano” Garozzo, joka on myös luonut suositun CS-kartan Cachen. Peliä on käynyt alkuvuoden aikana kokeilemassa useat räiskintäpelien ammattilaiset.

Lisää pelikuvaa Valorantista:

Kilpapuoleen on jo osittain satsattu ennen julkaisua: Pelipalvelimet päivittyvät hurjat 128 kertaa sekunnissa, minkä seurauksena luotien pitäisi osua juuri siihen mihin ammutaan.

Osumiseen ja pelikokemukseen vaikuttaa myös pelaajien ping eli verkkoviive pelipalvelimelle. Riot on ilmoittanut tekevänsä yhteistyötä usean teleoperaattorin kanssa, jotta pelaajien viiveet palvelimille olisivat mahdollisimman pienet.

Huijaamista vastaan Riot taistelee Vanguard-nimisellä huijauksenestosovelluksella.

Laitteistosuositukset (4 gb RAM 1 gb VRAM, Windows 7/8/10 (64 bit):