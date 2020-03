HAVUlla edessä elintärkeät CS-matsit – kolmella voitolla irtoaa paikka miljoonaliigaan!

HAVU lähti pikavauhtia karsintoihin, mutta on yksi ennakkosuosikeista.

HAVU sai paikan Flashpoint-karsintoihin aivan viime sekunneilla. Karsinnat alkavat tiistaina Los Angelesissa, Yhdysvalloissa.

Counter-Striken uuden miljoonaliigan Flashpointin ensimmäinen kausi alkaa pian. Liigakautta edeltävät loppukarsinnat pelataan tiistaista torstaihin Los Angelesissa.

Karsinnoissa pelaa kahdeksan joukkuetta, joista yksi on suomalainen HAVU Gaming. Kaksi parasta saavat 16 000 dollarin lisäksi paikat kevään miljoonan dollarin liigakaudelle, joka pelataan maalis-huhtikuun aikana.

HAVU on sijoitettu B-lohkoon yhdessä Chaosin, Copenhagen Flamesin ja Redemption POA:n kanssa. HAVU kohtaa Suomen aikaa tiistaina kello 23.30 alkavassa ottelussa Chaosin.

Seuraa karsintoja suorana (englanniksi):

Jos video ei näy yllä, katso se täältä.

Karsintojen ensimmäisen kierroksen otteluissa pelataan vain yksi kartta, mutta muut pelit pelataan paras kolmesta -sarjoina. Lohkovaiheesta etenee jatkoon kahdella voitolla, kun taas pelit päättyvät kahteen tappioon. Pudotuspeleissä pelataan vain ottelua, joiden voittajat saavat liigapaikat.

HAVU pääsi mukaan karsintaan takaportin kautta, kun viikonloppuna ilmoitettiin Skade-joukkueen vetäytyneen turnauksesta. HAVU joutui lähtemään Los Angelesiin melkoista kyytiä, sillä joukkue kilpaili vielä lauantai-iltana Tampereella.

Suomalaisjoukkue on turnauksen toiseksi kovin nimi HLTV:n maailmanlistalla: saksalainen BIG on 26:s, HAVU 30:s. Avausottelun vastustaja Chaos on sijalla 54.

HAVUssa pelaavat Olli ”sLowi” Pitkänen, Lasse ”ZOREE” Uronen, Aaro ”hoody” Peltokangas, Eetu ”sAw” Saha ja Joonas ”doto” Forss. Tiimiä valmentaa Taneli ”disturbed” Veikkola.

Jos taulukko ei näy yllä, katso se täältä.

Flashpointin kevätkaudella pelaa 12 joukkuetta, joista 10 on liigan perustajajoukkueita. Jo julkistetut perustajajoukkueet ovat Cloud9, Dignitas, Gen.G, MAD Lions, MIBR ja c0ntact Gaming, jossa pelaa Otto ”ottoNd” Sihvo.