ENCE tahkoaa rahaa, mutta kruununjalokiven peli tökkii pahoin – ”Ei miellyttävä tilanne”

ENCEn perustajiin kuuluva Joona ”natu” Leppänen uskoo CS-joukkueen pystyvän nousemaan nopeastikin huipulle, jos alle vain saisi muutaman hyvän voiton.

Suomalainen Counter-Strike-joukkue ENCE oli yksi 13 joukkueesta, joka allekirjoitti hiljattain turnausjärjestäjä ESL:n kanssa merkittävän The Louvre Agreement -sopimuksen.

Monivuotisen sopimuksen toivotaan tuovan taloudellista turvaa joukkueille, mutta myös helpottavan CS-turnauskalenterin suunnittelua pitkällä aikavälillä. Sopimuksen ovat allekirjoittaneet muun muassa kaikki maailmanlistan kärkikymmenikköjoukkueet.

ENCEn markkinointipäällikkö Joona ”natu” Leppänen kertoo Ilta-Sanomille ensimmäisten sopimusneuvotteluiden olleen jo viime kesänä. Silloin esitetyllä ja nyt tehdyllä sopimuksella on enää vähän yhteistä. Kulissien takana turnausjärjestäjät ovat kukin tarjonneet omia ehdotuksiaan tulevaisuutta ajatellen, mutta ESL sai huipputiimit sarjaansa.

– Jotain piti tapahtua, koska systeemi on kestämätön, aikataulut ovat hirveät, taloudellinen tilanne joukkueiden sekä tapahtumajärjestäjien osalta ei ole ollut kauhean optimaalinen. Prosessi oli pitkän ja muuttujia oli matkalla vaikka kuinka, Leppänen sanoo.

– ESL:n etu on se, että tuote on valtavan hyvä. Jos mietitään tapahtumia, kuten Katowice ja Cologne, niillä on Major-statuksesta [sen menettämisestä] huolimatta valtava historia ja painoarvo kaikkien silmissä. Ne ovat hienoimpia esports-kokemuksia itselleni niin pelaajana, katsojana kuin valmentajana. ESL:n paletin päälle on helppo alkaa rakentaa kokonaisuutta.

34-vuotias Leppänen on yksi ENCEn omistajista. Hän pelasi CS:ää huipputasolla 15 vuotta, kunnes lopetti peliuran keväällä 2015.

ESL:n ohella omia liigasarjojaan ovat rakentaneet BLAST ja Flashpoint. BLAST ja ESL eivät osu kalenterissa päällekkäin, mutta Flashpoint on ESL:n suora kilpailija aikataulullisesti. Leppäsen mukaan kaikki sarjoja mietittiin – ja tilannetta seurataan yhä.

– Kalenteri oli iso ongelma meille ja muille, koska jaksaminen on isossa roolissa. Jos mietitään tätä ESL Pro Touria, siihen kylkeen kaksi Majoria, niin se tekee jo aika monta pelipäivää vuoteen. Jos oikeaan kohtaan osuu muita turnauksia, niihin voi osallistua.

– Meidän näkövinkkelistä kyseessä on yksinkertaisesti siitä, ettei tule kenenkään näkökulmasta työuupumusta. Esimerkkinä vaikka Miikka ”suNny” Kempin aikainen Mousesports, joka ei muuta tehnytkään kuin reissasi, ja EG:n viime vuosi.

ESL:n kilpaileva Flashpoint-liiga eroaa muista siten, että jokaiselta kymmeneltä perustajajoukkueelta pyydettiin kahden miljoonan dollarin perustamismaksu. Tämä vaikutti osittain siihen, miksi ENCE valitsi ESL:n. Leppänen kutsuu Flashpointia kunnianhimoiseksi projektiksi, jonka onnistuminen voidaan arvioida vasta vuosien päästä.

Aleksi ”allu” Jalli aloitti pelaajavaihdoksen jälkeen pelinjohtajana. Joukkue on vajaan puolen vuoden aikana saanut vain muutaman hyvän voiton.

Vuonna 2019 ENCE teki tulosta 90 000 euroa 2,7 miljoonan liikevaihdolla, joka nousi 173,9 prosenttia viime vuodesta. Yrityksen omavaraisuusaste on 74 % ja työntekijöitä on nyt 17.

Hieman yllättäen ENCE on yksi harvoista isoista nimistä koko maailmassa, joka tekee tulosta. Monet isot organisaatiot ovat ottaneet miljoonittain sijoitusrahaa, mutta ENCE on kieltäytynyt toistaiseksi kaikista tarjouksista. Tehdyt rahat on sijoitettu liiketoiminnan kasvattamiseen ja kehittämiseen.

– Riskinottokyky on aivan erilainen, kun taustalla ei ole miljoonia euroja käyttörahaa. Asioita pitää miettiä paljon tarkemmin, kun ei ole sitä ylimääräistä rahaa.

Leppäsen mukaan ei ole millään tavalla poissuljettua, etteikö ENCE voisi joskus ottaa sijoittajia taakseen. Hänen mielestään ENCE on näyttänyt tehneensä onnistuneita päätöksiä, hyödyntämään momentumia ja kääntämään sen osaksi liiketoimintaa.

– Sijoitusraha mahdollistaisi isomman riskinottokyvyn tulevaisuudessa, nimenomaan aggressiivisemman kasvun. Tykkään kuitenkin siitä, miten teemme asioita hiljalleen. Ollaan pystytty rekrytoimaan ihmisiä duuniin ja taustalla toimintaa kasvaa, vaikka kaikki ei näykään ulospäin.

– Kaiholla katson kuitenkin 100 Thievesin ”muutaman” miljoonan pelitalovideoita, Leppänen naureskelee.

Slaava ”Twista” Räsänen on valmentanut ENCEä elokuusta 2018.

CS-joukkue on ENCEn toiminnan ydin ja myös kuuma puheenaihe, sillä sen tulokset ovat olleet viime aikoina kaikkea muuta kuin toivottuja. Leppänen kertoo ENCEn miettivän jatkuvasti tapoja, joilla tekemisen laatua voisi parantaa. ENCEn viime vuoden lopulla aloittaneella GM:llä Niklas ”Willkey” Ojalaisella on asiassa iso rooli.

– Niklaksen fokus on pelaajien olosuhteissa ja hyvinvoinnissa. Tähän liittyy myös seuranta ja tekemisen auditointi. Hän pitää huolta, että teemme kaiken voitavamme organisaationa pelaajien menestyksen eteen.

Leppäsen mukaan toimintaa tarkastellaan kriittisesti, mutta ENCE organisaationa näkee ja seuraa tilannetta eri tavalla kuin fanit.

– Emme elä tuloksesta tulokseen, Leppänen tiivistää.

– Tämä ei ole miellyttävä tilanne, koska voittamisen kulttuuri on sellainen asia, jota haluamme rakentaa. Haluamme olla kärjessä. Se mitä näen, pois lukien farssiksi luokiteltava Lontoo, niin pelaamisessa on näkynyt hyviä juttuja isoa kuvaa ajatellen. Väitän pelaajien tarvitsevan pari voittoa, joista koko homma lähtee avautumaan. Se pelaaminen voi yhtäkkiä näyttää ihan erilaiselta.

Mikäli tulokset eivät lähde nousuun, kuinka pitkään CS-tiimille annetaan siimaa, ennen kuin matto vedetään alta?

– Totta kai katsomme kriittisesti tätä, että jos asiat eivät ala toimia pidemmällä aikavälillä, niin sitten pitää tehdä niille jotain. Niin yksinkertaista se on. Kaikki haluavat voittaa ja sen eteen tehdään kaikkemme.