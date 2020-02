Uniikki haistoi uuden bisneksen: Rähinä sponsoroimaan pelijoukkuetta

Rähinän perustajaviisikkoon lukeutuva räppäri Dan ”Uniikki” Tolppanen (vasen reuna) on innostunut esportsista.

Rähinä Records -levy-yhtiö laajentaa esports-maailmaan sponsoroimalla suomalaista PUBG-huippujoukkuetta.

PlayerUnknown’s Battlegrounds -pelissä kilpaileva suomalaisjoukkue Saunabois vaihtaa nimeä, sillä tiimi tunnetaan jatkossa nimellä RÄHINÄ eGameStars. Nimessä yhdistyvät tiimin kaksi uutta sponsoria.

Vuonna 1998 perustettu Rähinä Records on yksi Suomen tunnetuimmista levy-yhtiöistä, joka on julkaissut muun muassa Fintelligensin ja Cheekin levyjä. EGameStars on puolestaan uusi kilpapelaamista ajatellen kehitetty turnausalusta.

– On mahtavaa olla mukana tukemassa poikia heidän maailmanvalloituksessaan! Urbaanit artistit maailmalla kuten mm. Drake ja The Weeknd ovat lähteneet mukaan esports-bisnekseen, ja on hienoa päästä toteuttamaan samaa mallia myös täällä Suomessa, Rähinä-perustaja ja räppäri Dan ”Uniikki” Tolppanen kommentoi tiedotteessa.

PUBG-tiimin pelaajat vasemmalta katsottuna: Juho ”Jupezik” Lipponen, Teemu ”teme” Kokko, Miska ”Mise” Malkamäki ja Joona ”NOOKIE” Närvänen.

Teemu ”teme” Kokon, Joona ”NOOKIE” Närväsen, Miska ”Mise” Malkamäen ja Juho ”jupezik” Lipposen muodostama joukkue oli viime vuonna yksi Euroopan menestyneimmistä nimistä.

Viime vuoden kolmella kaudella Winstrike- ja CrowCrowd-nimillä pelannut joukkue sijoittui Euroopan-liigassa sijoille 4, 4 ja 5. Toisen ja kolmannen liigakauden välissä pelatussa PUBG Classic -turnauksessa tiimi oli yhdeksäs. Marraskuun MM-kisoissa sijoitus oli 26:s.

RÄHINÄ eGameStars debytoi Tampereella järjestettävässä Lantrek-tapahtumassa, jonka PUBG-turnaus alkoi perjantaina. Tänään pelattavaan päätöspäivään Rähinä eGameStars lähtee neljäntenä.

Joukkueella on 41 pistettä ennen kuutta viimeistä ottelua. Kärjessä on ENCE (76 pistettä) ennen Elgigantenia (67p) ja YMCA Esportsia (43p).

Ilta-Sanomat ja Rähinä Records, joka on osa Kaiku Entertainmentia, kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.