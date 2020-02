Jesse, 30, on Suomen vanhin CS-ammattilainen – ”En näe ikää minkäänlaisena ongelmana”

Kilpapelaajat lopettivat pitkään peliuransa noin 30-vuotiaina, kun rahaa ei yksinkertaisesti riittänyt kuin terävimmälle kärjelle. Nyt kun rahaa riittää myös muille, Jesse Grandellin kaltaiset pelaajat voivat vielä tavoitella unelmiaan.

Jesse ”KHRN” Grandell on Suomen vanhin Counter-Strike: Global Offensive -ammattilaispelaaja. Hän täytti 16. joulukuuta 30 vuotta.

Jopa koko maailman mittapuulla Grandell on yksi vanhimmista CS-ammattilaispelaajista. Kaikki kilpapelit huomioiden hän ei ole kuitenkaan Suomen vanhin, sillä kunnia kuuluu 40-vuotiaalle simukuski Greger Hutulle.

CS:GO on tietokoneella pelattava ensimmäinen persoonan taktinen räiskintäpeli. Peli on yksi Suomen suosituimmista. Grandell kuuluu suomalaiseen SJ Gaming -joukkueeseen.

Counter-Strikea Grandell on pelannut jo 15 vuotta eli puolet elämästään. Kilpaileminen on aina ollut merkittävässä roolissa hänen elämänsä. Hän on yhä motivoinut tekemään kaikkensa peliuran eteen, mutta ajatuksissa on jo käynyt ajatus, siitä mitä seuraavaksi tapahtuu.

– Tänä vuonna annan 110 prosenttia CS:lle ja katson, mihin se riittää. En halua, että myöhemmin kaduttaa, kun ei antanutkaan kaikkea. Jos joukkue ei ole vuoden päättyessä siinä pisteessä, missä haluaisin tai tulee tiimimuutoksia, niin varmaan siirryn sitten muihin hommiin, Grandell kertoo Ilta-Sanomille.

Grandell on jos keskustellut uransa päättymisestä SJ:n kanssa: Tarkoitus on jäädä alalle ja hyödyntää vuosien aikana kertynyttä kokemusta. Mielessä on käynyt esimerkiksi uusi ura valmentajana, analyytikkona tai kommentaattorina.

– Olen aina pitänyt itseäni hemmetin fiksuna pelaajana serverillä. Pienellä suolauksella enemmistölle Suomen kommentaattoreista, niin uskoisin tuovani siinä roolissa paljon lisää tapahtumille. Sitä olisi ihan fiksu kokeilla.

Grandell ei koe vanhentumisen vaikuttaneen reflekseihinsä. Kun peliura joskus päättyy, hänen tarkoituksensa on jatkaa lajin parissa esimerkiksi valmentajana.

Esports-alan viime vuosien vauhdikas kasvu on mahdollistanut sen, että pelaajien ei tarvitse lopettaa uraa heti, kun matka lajin aivan terävimmässä kärjessä päättyy.

Ennen pelaajien piti niin sanotusti valita pelaamisen ja perheen väliltä, koska palkkaa maksettiin vain parhaille. Nykyisin rahaa riittää myös kakkos- ja kolmostason pelaajillekin.

– Tietenkin jos olisi muksu jaloissa, parisuhdetta ja muuta, niin se varmasti veisi osan energiasta. Silloin ei ehkä jaksaisi juurtaa, mutta niin kauan kun jaksaa, niin en näe ikää minkäänlaisena ongelmana pelaamisen suhteen.

Grandell ei ole huomannut vanhentumisen vaikuttaneen merkittävästi pelaamiseensa. Hän ei koe refleksiensä hidastuneen tai iän näkyneen vaikkapa tähtäämisessä: Jos pelaa paljon dm:ää [deathmatch-pelitilaa], hän sanoo osuvansa ihan samalla tavalla kuin ennenkin.

– Jos kokee itse jostain syystä ettei, pysty enää pelaamaan tai haastamaan parhaimmistoa, niin sitten on aika miettiä itsekseen, olisiko aika siirtyä pois.

Grandellin uran kohokohta on ollut Major-arvoturnaukseen osallistuminen keväällä 2015 osana 3DMAX-joukkuetta. Vaikka pelit päättyivät heti kahteen tappioon, 3DMAX oli historian ensimmäinen suomalaisjoukkue Majorissa.

Grandell myöntää uransa parhaiden päivien olevan osittain jo takana. Häntä motivoi usko siihen, että hän on kykeneväinen vielä pelaamaan kovia nimiä vastaan ulkomailla pelattavissa turnauksissa.

– Haluan näyttää, ettei kyse ole mistään sellaisesta, että kun täyttää 30, niin putoaa sieltä [huipputasolta]. Minulla on myös paljon annettavaa ihmisille, joiden kanssa pelaan. Pystyn vielä kilpailemaan ja suorittamaan hyvällä tasolla.

Samaan hengenvetoon hän toteaa, ettei juuri nyt ole asiaa pelaamaan aivan kovimpia nimiä vastaan. Yksilötasolla taidot riittävät kuitenkin ongelmitta top 20–30 -joukkueita vastaan.

– En ole niin harhaluuloinen, että pitäisin itseäni yhtä hyvänä kuin maailman top 5 -joukkueiden pelaajat. Mutta en näe mitään syytä, miksen voisi oppia ja kehittyä.

SJ:n nykykokoonpano (v-o): Grandell, Mikko ”xartE” Välimaa, Tuomas ”SADDYX” Louhimaa, Tony ”arvid” Niemelä & Toni ”STOVVE” Liukkonen.

Kilpauransa aikana Grandell on pitänyt vain yhden pidemmän tauon, joka alkoi kesällä 2015. Kuitenkin jo vuoden päästä syksyllä hän palasi CS-kentille vanhojen pelikavereiden innoittamana.

– Muistin silloin pelatessa, että jumalauta tämähän on hauskaa!

Paluunsa jälkeen 30-vuotias on pelannut muun muassa HAVUssa, iGamessa ja nyt SJ:ssä, jota hän on edustanut vajaat 1,5 vuotta. SJ jo pidemmän aikaa taistellut Suomen toiseksi parhaan joukkueen tittelistä HAVU-joukkuetta vastaan.

SJ:ssä pelaavat Grandellin lisäksi Tony ”arvid” Niemelä, Tuomas ”SADDYX” Louhimaa, Mikko ”xarte” Välimaa ja Toni ”STOVVE” Liukkonen, joka korvasi joulukuussa kohunimi Elias ”Jamppi” Olkkosen.

Grandell ei puhu mielellään Olkkosesta tai hänen tilanteestaan, mutta kertoo pelaajavaihdoksen vaikuttaneen SJ:hin merkittävästi. Esimerkiksi Välimaan oli pakko ottaa Olkkosen paikka tarkkuuskivääripelaajana.

– Mikko on ylivoimaisesti ahkerin ihminen tekemään otteluiden ulkopuolella taktiikoita ja analysoimaan matseja, niin oli luontevaa siirtää hänet myös pelinjohtajaksi [Niemelän tilalle]. Hänellä on nyt paljon vastuuta, mutta annamme hänelle aikaa tottua.

– Stovve ei ollut pelannut paljon [viime aikoina ennen kuin liittyi tiimiin], joten hänellä on mennyt aikaa totutellessa. Hyvin hän on sopeutunut porukkaan. Hyvä äijä, joka osuu ihan pirusti. Hän vain tarvitsee aikaa.

SJ:n yksi tavoite on nousta maailman 30 parhaan joukkueen joukkoon. Joukkue on nyt HLTV:n listalla sijalla 57.

– Jos asiat vain klikkaisivat, niin voimme voittaa monet [top 30–40] nimet jo vaikka viikon päästä. Isompi tavoite on kuitenkin edetä isoihin karsintoihin,ja päästä sieltä isoihin ulkomaisiin turnauksiin. Tavoite on saada pelaaminen siihen pisteeseen, että se on tasaista suorittamisesta. Ja sitten lähdetään työstämään ylöspäin.

Grandell toivoo vielä pääsevänsä kilpailemaan ulkomaille sekä tunnettuja nimiä vastaan.

Uusittu kokoonpano debytoi viikko sitten Helsingissä pelatuilla Assembly-laneilla. SJ ylsi turnauksessa välieriin. Joukkue nappasi kaksi voittoa hREDSistä, mutta hävisi ulkomaisille FATE- ja LDLC-joukkueille.

– Assyt meni ihan ok. Meillä oli sitä ennen ollut sellainen kriisipalaveri... ilmapiiri ei ollut oikein paras mahdollinen, mutta nyt on kaksi viikkoa ollut nousujohteinen suunta. Se hyvä ilmapiiri pysyi myös Assyilla.

Tänä viikonloppuna Grandell ja SJ pelaavat Lantrek-tapahtumassa. SJ kohtaa tänään perjantaina kello 19 alkavassa toisessa välierässä KOVA Esports -joukkueen. Voitolla aukeaa paikka lauantaina kello 19 alkavaan finaaliin.

– Luottavaisin mielin Lantrekeille, kun ei ole ulkomaalaisia vastustajia, Grandell naureskelee.