Dotan kilpapuoleen jättimäisiä muutoksia – 6 liigaa alkaa syksyllä

Dota 2 on yksi maailman suosituimmista kilpapeleistä.

Dota 2:n uudet alueelliset liigat, joita on peräti kuusi, alkavat syksyllä. Liigojen toivotaan parantavan erityisesti kakkos- ja kolmostason joukkueiden tilannetta.

Maailman suosituimpiin kilpapeleihin lukeutuvan Dota 2:n kisakalenteri muuttuu merkittävästi syksyllä. Ruotsissa elokuussa pelattavien MM-kisojen jälkeen useammasta karsintaturnauksesta koostuva nykyinen sarjamalli lopetetaan.

Jatkossa vuosi rakentuu kolmesta kaudesta sekä MM-kisoista. Jokainen kausi alkaa alueellisilla liigoilla, joiden parhaat jatkavat kauden huipentavaan Major-jättiturnaukseen.

Alueet ovat Eurooppa, Pohjois-Amerikka, Etelä-Amerikka, Kaakkois-Aasia, Kiina ja IVY-maat. Valven mukaan muutos auttaa erityisesti niin sanottujen kakkos- ja kolmostasojen joukkueita, joilla on ollut viime vuosina hankalaa.

Näin liigajärjestelmä toimii

Jokainen alueellinen liiga kestää kuusi viikkoa ja koostuu pää- sekä alasarjasta. Molemmissa sarjoissa pelaa kahdeksan joukkuetta.

Kauden päättyessä pääsarjan kaksi huonointa ja alasarjan kaksi parasta vaihtavat paikkoja. Lisäksi alasarjan kaksi huonointa joukkuetta korvataan seuraavaksi kaudeksi avoimista karsinnoista nousevilla kahdella tiimillä.

Alueellisten liigojen palkintopotit ovat kausittain 280 000 dollaria. Palkintorahoihin pääsevät käsiksi kaikki pääsarjan joukkueet, mutta myös alasarjan kuusi parasta.

Liigakausien ja Major-turnausten järjestäjästä ei ole vielä tietoa.

1. liigakausi (syksy): 5.10.–15.11.

Major-turnaus #1 7.–19.12.

2. liigakausi (talvi): 4.1.–14.2.

Major-turnaus #2: 8.–20.3.

3. liigakausi (kevät): 12.4.–23.5.

Major-turnaus #3: 21.6.–3.7.

Kauden päättävät Major-turnaukset pelataan 18 joukkueen voimin. Euroopalle ja Kiinalle on varattu kummallekin 4 paikkaa, Pohjois-Amerikalle ja Kaakkois-Aasialle 3, IVY-maille ja Etelä-Amerikalle 2.

Majorien palkintopotti on 500 000 dollaria per turnaus. Liiga- ja Major-suoritusten perusteilla joukkueet keräävät DPC-pisteitä, joita kauden päätteeksi 12 eniten kerännyttä joukkuetta saavat kutsun MM-kisoihin. Hieman yllättäen myös MM-kisojen avoimet karsinnat on lopetettu, kun jatkossa karsintoihin pääsevät DPC-pisteitä keränneet joukkueet.

Redditissä aihetta käsittelevässä keskustelussa pääosa on pitänyt muutosta hyvänä, mutta sen tulleen aivan liian myöhään. Monet myös pelkäävät kalenterimuutosten johtavan siihen, ettei kolmansien osapuolten järjestämiä turnauksia nähdä enää yhtä paljon kuin viime vuosina.