EA sai tarpeekseen FIFA-huipun räksytyksestä – elinikäinen pelikielto

Kurt Fanache menestyi muutamassa isommassa FIFA-turnauksessa, mutta nyt ura jalkapallopelissä on päättynyt laajaan porttikieltoon.

EA:n mukaan maltalaispelaaja meni niin pitkälle häiriköinnissä, ettei yhtiölle jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin antaa hänelle todella laaja käyttökielto heidän palveluihinsa.

Maltalainen FIFA-peliammattilainen Kurt ”Kurt0411” Fenech on saanut porttikiellon pelijätti Electronic Arts peleihin ja palveluihin. EA ilmoitti asiasta Twitterissä.

Fenech on suositulla Youtube-kanavallaan kritisoinut jo pidemmän aikaa EA:ta ja sen FIFA-peliä. Marraskuussa 2019 hän sai asiattoman käytöksen vuoksi osallistumiskiellon FIFA-turnauksiin, kertoo Kotaku.

Porttikiellon jälkeen pelaaja on haukkunut ja uhkaillut sosiaalisessa mediassa EA:n työntekijöitä sekä FIFA-kilpapelaajia. EA:n mukaan Fenechin teot ovat nyt ylittäneet rajat, joten hänen tunnuksensa on asetettu elinikäiseen käyttökieltoon.

– En ole sanonut mitään, mitä minun ei olisi pitänyt. Tämä menee syvemmälle kuin kukaan uskoo. He eivät halunneet minua turnauksiin, koska he pelkäsivät minun voittavan. Nyt olen heidän pelinsä toiseksi suurin striimaaja ja he pelkäävät minun ohittavan heidän kultapoikansa, Fenech kommentoi EA:n päätöstä Twitterissä.

Marraskuussa annetun porttikiellon jälkeen usean EA:n työntekijän Twitter-tili hakkeroitiin. Monet tileistä jakoivat heti perään väärennetyn kuvan, jossa EA kertoi peruneensa Fenechin porttikiellon.

Fenech aikoo porttikiellosta huolimatta jatkaa striimiuraansa. Fenech voitti kilpaurallaan 48 000 dollaria, kertoo Esports Earnings.

Muun muassa tämä video vaikutti Fenechin marraskuiseen pelikieltoon:

Viime syksynä Fenec menetti suorassa lähetyksessä hermonsa peliin. Maalin tehtyään hän haukkui pelin ja EA:n aivan maanrakoon. Lopuksi hän vielä sylki EA:n logoa kantavaan huiviin.

Fenech ei ole ainoa nimekäs FIFA-pelaaja, joka on kyllästynyt pelin nykytilanteeseen. Pelin huippunimiin lukeutuva Donovan ”Tekkz” Hunt kritisoi EA:ta juuri menneenä viikonloppuna.