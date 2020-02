Olli, 23, elää unelmaansa kilpapelaajana Hartolassa – ”En ota stressiä, jos ura loppuisikin huomenna”

Olli Pitkänen on pelannut ammatikseen nyt kaksi vuotta, mutta jos peliura päättyy toivottua aiemmin, niin on hänellä jo varasuunnitelma mielessä.

Olli ”sLowi” Pitkänen kokeili räiskintäpeli Counter-Strikea ensimmäisen kerran vuonna 2005, mutta ei silloin oikein innostunut ajatuksesta ammattilaisuran tavoittelusta.

Vajaa kymmenen vuotta myöhemmin tilanne oli täysin toinen. Pitkänen alkoi pelata nykyistä CS-versiota eli Global Offensivea vuonna 2014, eli kaksi vuotta julkaisun jälkeen. Hän löysi nopeasti joukkueen, jossa pelitaidot kohenivat vauhdilla.

– Olen aina ollut sellainen ihminen, että olen vihannut yli kaiken häviämistä. Se on ollut sellainen motivaattori, joka on vienyt itseni pitkälti tähän pisteeseen, Pitkänen kertoo Assembly-tapahtuman backstagella tuntia ennen finaalia, joka päättyi hänen joukkueensa voitonjuhliin.

23-vuotias aloitti täysipäiväisenä ammattilaisena kaksi vuotta sitten, kun Eetu ”sAw” Saha pyysi hänet iGame-joukkueeseen. Molemmat pelaajat pelaavat yhä yhdessä, joskin he ovat edustaneet HAVU Gaming -joukkuetta toukokuusta 2018.

Pitkäsen elämä pyörii nyt pitkälti CS:n ympärillä. Asiaan vaikuttaa jossain määrin nykyinen asuinpaikka, Hartola.

– Nuku, pelaa, käy salilla, toista. Siinä on arki pähkinänkuoressa. Nyt on tullut tavaksi käydä noin viisi kertaa viikossa salilla. Ei täällä oikein voi tehdä mitään muuta, Pitkänen kertoo naureskellen.

Pelitunteja kertyy ammattilaisena perusviikon viikon aikana 35–40. Ajasta noin 80 prosenttia menee tiimin kanssa harjoitellessa.

Monien pelaajien pelitunnit nousevat viikossa helposti yli 50:n, mutta Pitkänen ei enää nykyisin jaksa oikein pelata niin sanottuja höntsäpelejä.

Pitkänen täyttää torstaina 24 vuotta.

HAVU on jo pidemmän aikaa ollut Suomen toiseksi paras CS-joukkue heti ENCEn jälkeen. Viimeinen vuosi on ollut melkoista vuoristorataa, sillä peli on kulkenut vaihtelevasti. Ulkomaille on päästy, mutta tulokset eivät ole olleet odotettuja, Pitkänen toteaa.

– Kaikkien meidän pelaajien tavoite on päästä Minor-turnausten kautta Majoreille. Nuo nyt pelatut Minor-karsinnat menivät vähän penkin alle, mutta katsotaan sitten loppuvuodesta uudestaan. Majorit on kuitenkin meidän päätavoite.

Pitkänen kertoo ettei hänellä ole enää nykyisin oikeastaan henkilökohtaisia tavoitteita. Tärkeämpää on menestyä tiiminä ja tehdä kaikkensa sen eteen.

– Minustakin on tullut nyt enemmän sellainen tukipelaajan kaltainen, eli en välttämättä pelaa enää niitä rooleja joita haluaisin. Asiat pitää hoitaa ja teen parhaani sen eteen, mitä minulta pyydetään pelissä.

Monet pelaajat kokevat peliuran aikana motivaatio-ongelmia, mikä voi näkyä pitkinäkin taukoina joukkuepelaamisesta. Pitkäsen mukaan hänellä ei ole ollut ongelmia motivaation kanssa, vaikka joinain harvoina aamuina ei olekaan ihan paras harjoittelufiilis.

– Jos jotain, niin enimmäkseen sellainen johtuisi pelaajien välisestä kitkasta joukkueessa. Siitä ei ole nyt ongelmaa, mutta edellisellä joukkueella oli. Henkilö X voi olla vaikkapa tosi raskas, ja sitten on ollut itse silleen ”herran jestas taas tulee tällainen päivä, kun pitää tuota kestää”.

Kilpapelaajien toinen iso ongelma on ollut loppuunpalaminen eli tutummin burnout. Pitkänen kertoo turhautuvansa, jos vaikkapa oma pelillinen taso putoaa radikaalisti.

– Sitten saatan panostaa 120 tuntia kahteen viikkoon, mutta kehitystä ei tapahdu. Se turhauttaa, mutta viime aikoina olen pelannut ihan hyvin. Joukkuepelaaminen ei ole koskaan tuntunut puulta, vaan enemmänkin se, jos pelaa alle oman tason. Siitä tulee tosi huono fiilis.

Pitkänen ei ole miettinyt miten pitkään hän haluaisi pelata ammatikseen. Tällä hetkellä hän elää unelmaansa ammattilaispelaajana. Mikäli peliura päättyisi syystä tai toisesta toivottua aiemmin, eikä esportsin parista löytyisi töitä ”vaikkapa valmentajana tai kommentaattorina”, niin varasuunnitelma on olemassa.

– Olin aiemmin myyntihommissa, niin takaisin sinne sitten. En ota kuitenkaan stressiä, jos peliura loppuisikin huomenna. Nautin tästä nyt.

HAVUssa pelaavat (v-o): Joonas ”doto”” Forss, Lasse ”ZOREE” Uronen, Eetu ”sAw” Saha, Pitkänen ja Aaro ”hoody” Peltokangas.

Assembly-viikonlopun aikana Twitterissä nousi esille urheiluselostaja Tapio Suomisen twiitti, jossa hän kummasteli Ylen päätöstä näyttää väkivaltapeliä eli CS:ää tv:ssä. Pitkäsen mukaan hän on joutunut kertomaan oman näkemyksensä asiasta useasti esimerkiksi nuorten lasten vanhemmille, jotka ovat pohdiskelleet pelin väkivaltaisuutta.

– Se on ihan siitä kiinni, miten sen haluaa miettiä. Itse en ole koskaan miettinyt minulla olevan kädessä Kalashnikov, jolla ammutaan terroristi tuohon paikkaan. Minulle CS on enemmänkin strategiapeli kuin väkivaltainen ampumapeli.

HAVU ja Pitkänen suuntaavat viikonlopuksi Tampereelle, jossa järjestetään Lantrek-tapahtuma. Kaksipäiväinen CS-turnaus alkaa perjantaina ja HAVU on voittajasuosikki.