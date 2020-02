Miisa Nuorgam pelaa jopa 10 tuntia päivässä ja vetää toisinaan pelikännit kaverien kanssa – lähtee ensi kuussa tv-realityn kuvauksiin

Miisa Nuorgam on monille otsikoista tuttu sometähti, mutta välillä hän vain haluaa vetää kalsarikännit ja pelata kavereiden kanssa koko illan.

Miisa Nuorgam nousi suuren yleisön tietoisuuteen Diili-ohjelmasta syksyllä 2018. Sen jälkeen hän on ollut useasti otsikoissa niin vähäpukeisista kuvien kuin avointen somepäivitystensä vuoksi.

Tässä haastattelussa ei kuitenkaan puhuta 27-vuotiaan julkaisemista kohukuvista tai keskustelua herättävistä päivityksistä. Haastattelu on sovittu Suomen suurimpaan verkkopelitapahtumaan Assemblyyn, jossa Nuorgam vietti viikonlopun työn merkeissä.

– Mulle kuuluu oikein hyvää! Tajusin juuri, että olen pian ollut kaksi vuotta Kioski Gamingilla. Tätä jatketaan ainakin vuoden loppuun asti, Nuorgam kertoo naureskellen Ylen messupisteellä.

Nuorgam vetää omaa peliaiheista ohjelmaa Yle Kioski Gamingille. Viikoittain ilmestyvän sarjan suosituimmat jaksot keräävät yli 100 000 katsojaa. Assemblyilla hän oli kuvaamassa uusia videoita.

Miisa Nuorgam sijoittui syksyllä 2018 esitetyssä Diilissä kolmanneksi. Ohjelmassa etsittiin esports-tuottajaa.

Pelimaailma ei ole Nuorgamille uusi tuttavuus, sillä hän on pelannut pienestä pitäen. Kilpapelaamiseen hän tutustui noin kymmenen vuotta sitten tamperelaisessa Lantrek-tapahtumassa. Sen jälkeen hän on vaikuttanut muun muassa Suomen elektronisen urheilun liiton hallituksessa 2017–18.

Nuorgamia harmittaa ettei hän pysty osallistumaan tulevana viikonloppuna järjestettäville Lantrekeille. Hän on aiemmin toiminut tapahtumassa muun muassa Counter-Strike-turnauksen päävastaavana.

– Lanit ovat olleet itselleni se juttu, mistä koko urani on lähtenyt käyntiin monien muiden tavoin. Useasti kun nuoret kysyvät, miten pääsee mukaan esports-skeneen, niin neuvon heitä menemään laneille vapaaehtoiseksi töihin ja verkostoitumaan.

– Viikoittain tai jopa päivittäin tulee näitä kyselyitä. Aina välillä tapaan näitä ihmisiä ja neuvon, että mitä kannattaisi tehdä tai keneen olla yhteydessä. Parhaani mukaan autan nuoria alalle, koska tarvitsemme uusia tekijöitä jatkuvasti.

Nuorgam on vuosia peräänkuuluttanut esports-kentän tarvitsevan lisää naisia. Vaikka pääosa toimijoista on yhä miehiä, naisten määrä on kasvanut viime vuosina kiitettävästi.

– Joku 10 vuotta sitten yhteiskunta ja asenne naispelaamiseen oli ihan erilainen kuin nykyään. Nykynuorilta kun kysyy, vaikka joltain 15-vuotiaalta yläasteella, niin heille ei ole asia tai mikään jos tytöt pelaa. Niille se on ihan normaalia. Mitä pidemmälle päästään siinä normalisoinnissa, niin sitä enemmän se näkyy.

Nuorgam juontaa Yle Kioski Gamingin videosarjaa, jota julkaistaan Youtubessa.

Tampereella asuvan Nuorgamin suosikkipelit ovat tällä hetkellä Sims 4 ja Dota 2, jota hän alkoi hiljattain pelata parin vuoden tauon jälkeen. Dotaa hän pelaa nykyisin 2–10 tuntia päivässä.

– Meillä on nykyään sellainen kaveriporukka, jolla pidämme viskibileitä. Eli vedetään kännit kotona ja pelataan Dotaa. Yleensä viikonloppuisin, mutta välillä myös arkisin, naureskelee Nuorgam.

Pelikavereista osaa hän ei ole koskaan tavannut kasvotusten. Nuorgam ei ole porukan ainoa naispelaaja, sillä pelaamassa on yleensä myös 1–2 muuta naista.

Nuorgamin seuraava tavoite on vakiinnuttaa Yle Kioski Gamingin asema pelipiireissä. Hän haluaa kanavan tarjoavan jotain niin lajin hc-tietäjille kuin myös harrastelijoille. Pelaajien inhimillistäminen on asia, johon hän kokee heillä olevan erityisesti annettavaa.

– Mielestäni on ollut tosi siistiä kun SJ Gaming on ruvennut tekemään pelaajien kanssa sellaisia kysymysjuttuja. Vähän sama kuin mitä me teemme Läheltä-haastatteluissa, että tuodaan pelaajia esille. Ei kysytä ainoastaan miltä tuntuu pelata, vaan otetaan selvää, millainen ihminen siellä takana on.

– Inhimillistäminen vaikuttaisi varmaan myös siihen kaikkeen pelaajille tulevaan paskaan. Jos ihmiset tajuaisivat pelaajienkin olevan vain ihmisiä, jotka tuntevat asioita ihan samalla tavalla, niin se varmasti auttaisi positiivisesti myös ilmapiiriin.

Pian Nuorgamin peli- ja someaika jäävät vähemmälle, sillä hänellä on edessä vajaan kuukauden pakkoloma Instagramista, Discordista ja kaikista muista palveluista.

– Ensi kuussa on tulossa yksi jännä reissu, josta en voi vielä kertoa. Sen verran voin sanoa, että olen tv-ohjelman kuvauksissa 3,5 viikkoa ja poissa somesta. Sitä odotan innolla!