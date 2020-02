Tomi kosi Annaa pelitapahtuman suorassa lähetyksessä! Katso video romanttisesta hetkestä

– Tomi on ihan paras minulle, ihana. Kaikin puolin paras! Anna kertoo heti kihlautumisen jälkeen.

Assembly Winter 2020 -verkkopelitapahtumassa nähtiin lauantaina romanttinen yllätys peliturnauksen suorassa lähetyksessä.

Muun muassa esports-selostajana tunnettu Tomi Rinne pyysi Annaa vaimokseen.

Video kosinnasta:

Jos et näe yllä olevaa videota, klikkaa tästä.

Kosinta ikuistettiin Twitch-videopalvelussa Ylen lähetykseen, jossa näytetään parhaillaan menevää Counter-Strike-pelin turnausta. Suoraa lähetystä seurasi kosinnan aikana yli 3000 katsojaa.

IS tavoitti pariskunnan heti kosinnan jälkeen pelitapahtuman hallista. Tomi näyttää silmin nähden jopa tanssahtelevan jännityksen purkauduttua.

– Pitkän aikaa mietin, että jossain kohtaa tämä pitää saada pois alta, olemme kuitenkin niin pitkän aikaa kävelty samaa matkaa. Oma ala on tällainen esiintymispainoinen niin jotain räväyttävää piti tehdä, Rinne naureskelee.

Pari on ollut yhdessä kohta kuusi vuotta.

Annan nimetöntä koristelee nyt kihlasormus.

Anna tuntee Tomin jo niin hyvin, että osasi aavistaa jotain tapahtuvan lauantain aikana. Hän on kuitenkin otettu ja onnellinen kosinnasta.

– Oli se silti todella yllättävää, Anna kertoo iloisesti.

Rinne on osa pelitapahtuman järjestäjäjoukkoja ja töitä on tehtävä vielä sunnuntaihin. Pari aikoo juhlistaa ilouutista, kunhan työt on saatu tehtyä loppuun asti.

– Tomi on ihan paras minulle, ihana. Kaikin puolin paras! Anna kertoo onnea hehkuen.