Tomi, 26, kuvasi itseään 96 tuntia putkeen – keräsi 2 500 euroa poikien auttamiseen

Suosittu striimaaja ja esports-selostaja Tomi Pitkänen oli yläasteella koulukiusattu. Turvaa löytyi netistä ja siellä tavatuista kavereista.

Tomi Pitkänen, 26, on esports-piireistä tuttu peliselostaja ja videotuottaja Twitch-suoratoistopalveluun, lyhyesti striimaaja.

Pitkänen lopetti perjantai-illalla 96 tuntia kestäneen striimin (suora lähetys). Hän kuvasi itseään vuorokauden ympäri aamupalalla, pelaamassa, kaupassa ja nukkumassa – kaiken sen, mitä arkeen kuului.

Striimin tarkoituksena oli kerätä rahaa Väestöliitto ry:n Poikien puhelin -palvelulle. Katsojilta kerätty lahjoitettava summa kipusi 2506 euroon.

Tomi Pitkänen heti 96 striimimaratonin jälkeen.

Poikien puhelin on puhelin- ja verkkopalvelu, joka on suunnattu alle 20-vuotiaille pojille ja nuorille miehille. Langan toisessa päässä nuoria autetaan kaikissa elämään liittyvissä pulmissa.

– Sieltä voi kysyä vaikka ikkunanpesuohjeet, Pitkänen naurahtaa.

Vinkin Poikien puhelimeen Pitkänen sai tutultaan. Nuoria varten suunnattu puhelin tuntui Pitkäselle itselleen ja hänen kohdeyleisölleen sopivalta ratkaisulta.

Koulukiusaaminen oli osa Pitkäsen arkea yläasteikäisenä

Osasyy lahjoituskohteeseen löytyy myös Pitkäsen omasta menneisyydestä. Hän pohtii, että olisi luultavasti itsekin soittanut yläasteikäisenä sinne.

– Olin koulukiusattu yläasteella, sen takia olisi saattanut olla tarvetta tällaiselle, Pitkänen kertoo.

Tomi Pitkänen striimasi 96-tuntisen striiminsä viimeiset tunnit IS Streamcornerissa perjantaina.

Pitkänen haki koulukiusaamiseen turvaa kaveriporukasta, johon hän tutustui paikassa, jossa häntä ei tuomittu – netissä.

– Uppouduin netin maailmaan. Toinen (mikä auttoi selviytymään) oli urheilu.

Striimaaja harrasti hiihtosuunnistusta aktiivisesti aina parikymppiseksi asti.

Kiusaaminen loppui, kun maisema vaihtui ja Pitkänen muutti yläasteen jälkeen opiskelemaan Rovaniemelle.

– Se oli tavallaan uuden alku minulle.

Koulukiusatuille hän kertoo, ettei kannata sulkeutua omaan kuoreensa vaan puhua rohkeasti ongelmista läheisillen.

– Se avoimuus on kaikki kaikessa, hän tiivistää.

IS kävi kuokkimassa Tomin 96 tunnin striimissä

IS kävi haastattelemassa Pitkästä, kun hän saapui perjantaina Assembly Winter 2020 -verkkopelitapahtumaan striimaamaan 96 tunnin maratoninsa viimeisiä tunteja. Haastattelun aikana Pitkäsellä oli katsojia noin 150. He kirjoittelivat kommentteja haastattelun edetessä ja reagoivat keskusteluun striimin chatissa (kommenttiosio).

Millä tasolla olet Counter Strike: Global Offensive -pelissä?

– Global Elite tottakai, Pitkänen vastaa virnuillen.

Global Elite on Counter Striken korkein saavutettava niin sanottu taitotaso.

Nimimerkki hulkkauu huudahtaa striimin chatissa nopeasti, että Pitkänen autettiin Global Elite -tasolle pelikavereiden voimin. Muut yhtyvät hulkkauun kommenttiin ja kommenttikenttä täyttyy naurunaamoista.

Termiä kannettu (eng. carry, carried) käytetään tilanteissa, joissa paremmalla tasolla olevat pelaavat auttavat heikomman tason pelaajaa nousemaan taitotasoportaikkoa nopeammin ylös.

Mikä oli 96-tuntisen striimin noloin hetki?

– Varmaan se, kun unohdin itseni Discordin taajuuksille, Pitkänen aloittaa.

Discord on ääniviestinpalvelu, jota käytetään esimerkiksi pelien aikana tarvittavaan kommunikointiin.

– Kaverit herättivät minut niin, että he laittoivat minun kuulokkeisiin palovaroittimen ääntä soimaan. Minä heräsin ihan mutkalla, että “mitä v*ttua, mään”. Menin takaisin nukkumaan, kun tajusin sen trollin (pilan).

Pitkäsen striimin kommenttiosio täyttyy nauruhymiöistä, kun toimittaja ja Pitkänen katsovat videoklipin.

– Kuka tuollaista on tehnyt? Nimimerkki ttonza etsii syyllistä chatissa.

Ohessa kyseinen herätys videoklippinä (kuulokevaroitus):

Haastattelun lopuksi katsojien annettiin kysyä Pitkäseltä kaksi kysymystä

Nimimerkki z0rto kysyy Pitkäsen mielipidettä Aleksi ”Aleksib” Virolaisen uudesta CS-joukkueesta:

– OG:lla on hyviä elementtejä joukkueessa, he kehittyvät koko ajan eteenpäin. Siinä on vielä paljon tekemistä, mutta he kehittyvät askel askeleelta, Pitkänen pohtii.

Nimimerkki t0mmii rohkaistuu ja kysyy:

Pitkänen nimeää parhaaksi asiaksi katsojansa eli yhteisönsä. Nimimerkki CakeWasALie kommentoi tähän sydämellä.

– Saan olla oma itseni. Teen tätä striimausta harrastuksen vuoksi, tämä ei ole minun työtä.