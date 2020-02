Elias ”Jamppi” Olkkonen pelaa hurjaa turnausta – seuraavaksi edessä kuolemanottelussa

Elias ”Jamppi” Olkkonen on ollut molemmissa Assembly-otteluissa selvästi joukkueensa paras pelaaja.

Counter-Strike-superlupauksen Elias ”Jamppi” Olkkosen tähdittämä Kynyniekat-joukkue kärsi niukan tappion Assemblyn B-lohkon toisella kierroksella.

Kynyniekat hävisi lohkovoiton ratkaisseen ottelun 13–16-tuloksella ranskalaiselle LDLC OL -joukkueelle. Kynyniekat pelaa illalla kuolemanottelussa, jossa vastaan asettuu turnauksen ykkösnimi HAVU Gaming.

Kynyniekat voitti HAVUn jo perjantaina, mutta silloin pelattiin vain yksi kartta, kun nyt edessä on paras kolmesta -sarja. Kuolemanottelu alkaa noin kello 19.30.

18-vuotias Olkkonen on ollut tähän mennessä ylivoimaisesti turnauksen kuumin pelaaja. HAVUa vastaan hänen tilastonsa olivat 28 tappoa ja 12 kuolemaa (1,76 rating), LDLC:tä vastaan 32–20 (1,54 rating).

Kynyniekkojen toiseksi paras pelaaja on ollut tilastollisesti Juho ”juho” Lampinen, jolla on 9 kuolemaa enemmän kuin tappoja. Lampisen rating on 0,96, kun Olkkosen lukema on kahden pelin jälkeen 1,64.

Olkkosen lisäksi Kynyniekat-tiimiin kuuluvat Juho ”Tunkkis” Hänninen, Kristo ”r0tta” Lindfors, Joel ”Bekszy” Lempa ja Juho ”juho” Lampinen.

