Suomalaisstudio tekee uuden aluevaltauksen – kohuselostaja kiistää CS-liigahuhut

Pelilähetyksistä tuttu Pelaajatcom ei ole perustamassa omaa CS-liigaa, vaikka niin on huhuttu. Sen sijaan toiminta laajenee streamteamilla.

Suomalainen esports-media Pelaajatcom, joka tunnetaan erityisesti suomenkielisistä CS-lähetyksistä, laajentaa toimintaansa.

Selostustoiminnan tueksi on kiinnitetty kolme kotimaista Twitch-striimaajaa: Emmi ”emmi_hakkaa_pleikkaa” Tuimala, Miika ”MonniRS” Sihvonen ja Tero ”teroxz” Tormonen.

– Haimme tiimiimme meidän näköisiä striimaajia ja sellaisia myös saimme. Olemme tästä todella innoissamme, kommentoi Pelaajatcomin selostajatähti Arttu Hämäläinen.

Pelaajatcomin toiminnan ydin on ollut suorat turnauslähetykset, joissa on erityisesti keskitytty Counter-Strikeen. Hämäläinen kertoo Ilta-Sanomille heidän keskittyvän jatkossakin CS:ään.

– Pelimaailma toki muuttuu, joskus nopeastikin, joten kukaanhan ei osaa ennustaa mitä teemme kahden tai viiden vuoden päästä! Tutkimme jatkuvasti toki saumoja tehdä muutakin kuin CS:ää, joten keskittyminen pääpeliimme ei tarkoita sitä, ettemmekö tarkastelisi koko ajan mahdollisuutta tehdä myös muuta.

Arttu Hämäläinen on yksi Suomen tunnetuimmista esports-selostajista. Elokuussa hän sai huomiota selostettuaan CS-otteluita ”myllyenglanniksi”.

CS-turnauskalenteri muuttuu tänä vuonna rajusti, kun huipputiimit keskittyvät entistä enemmän yksittäisten turnausten sijaan liigoihin. Hämäläisen mukaan CS-kentän muutokset ovat vaikuttaneet myös heihin, mutta yllätyksiä ei ole tullut.

– Mottomme tekemisessä on ollut ja tulee olemaan: älä keskity asioihin, joihin et voi vaikuttaa! Kalenteri on se mikä se on, ja sen mukaan tulemme lähetyksiä tekemään!

Suomessa omia CS-liigoja tai sarjoja järjestivät tänä vuonna ainakin Telia, Finnish Esports League ja Rushmode. Lisäksi huhuja on liikkunut Elisasta, joka lopetti yhteistyön FELin kanssa.

Myös Pelaajatcomin nimi on noussut esille liigahuhuissa. Hämäläinen tyrmää huhut.

– Hurja kasvu tuo mukanaan myös mahdollisuuksia tehdä kaikenlaista. Olemme toki miettineet myös oman sarjan järjestämistä, mutta tässä vaiheessa emme koe ikioman sarjan käynnistämistä kovin mielekkäänä. Koskaan ei kuitenkaan saa sanoa "ei koskaan"!

Entäpä oma kilpapelijoukkue esimerkiksi Counter-Strikeen?

– Kaikenlaista viritellään tosissaan ja puolitosissaan koko ajan, mutta ainakaan lähitulevaisuudessa en usko Pelaajatcomin laajentavan kilpapelaamiseen oman joukkueen muodossa.